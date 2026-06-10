El FC Barcelona inaugura su nueva sede comercial en Miami para expandir su marca

El Fútbol Club Barcelona inauguró este martes en Miami su nueva sede principal para las Américas, con la que el club azulgrana centralizará todas las operaciones comerciales del continente gracias a una subvención del Ayuntamiento de la ciudad estadounidense valorada en 450.000 dólares.

"Queremos construir aquí nuestra sede central para las Américas porque sentimos que Miami es el portal hacia nuestra afición en Sudamérica y en Estados Unidos", afirmó Bryan Bachner, director general del club para la región en una entrevista con EFE.

La nueva oficina, situada en el centro de Miami, gestionará los activos comerciales del Barça en todo el continente, identificará nuevas oportunidades de negocio y potenciará la marca del club entre aficionados, patrocinadores y socios de la región. El espacio está diseñado como un entorno polivalente que puede transformarse para albergar todo tipo de eventos, y contará con entre 12 y 14 empleados, inicialmente.

Alianza estratégica con la ciudad de Miami

La Autoridad de Desarrollo del Centro de Miami (Miami DDA), organismo dependiente del Ayuntamiento, mediante su programa de incentivos empresariales, concedió al FC Barcelona una subvención de 450.000 dólares, ligada al cumplimiento de compromisos concretos a lo largo de los próximos tres años.

Estas promesas son la presencia física estable en el centro de la ciudad, la apertura futura de un espacio comercial y la participación activa en la comunidad local mediante activaciones públicas e iniciativas con jóvenes.

"La Miami DDA trabaja para que el centro de Miami siga siendo competitivo como destino para organizaciones de primer nivel mundial. La llegada del FC Barcelona traerá beneficios económicos y culturales a largo plazo para la comunidad", señalaron fuentes del organismo en un comunicado remitido a EFE.

Miami, el nuevo mercado clave tras la etapa de Nueva York

El presidente del FC Barcelona, Rafael Yuste, destacó el valor estratégico del movimiento convencido de que "la apertura de esta nueva oficina refuerza la presencia del FC Barcelona en uno de los mercados más importantes para el desarrollo internacional del club".

"Nuestra presencia en Miami nos permite estar más cerca de los culés (fans del Barça) que siguen a nuestros equipos masculino y femenino en todo el continente americano, así como de patrocinadores, socios comerciales e instituciones", añadió.

La apertura cierra el capítulo de Nueva York, donde el club operó su primera sede en Estados Unidos desde 2016 y que cerró hace aproximadamente seis meses para focalizar esfuerzos en el sur de Florida.

Formación y el salto al fútbol femenino en las Américas

Otro eje central de la oficina será la supervisión de los dos centros Barça Academy Pro en Estados Unidos en Miami y Nueva York, un programa de formación de alta especialización que traslada la metodología y el estilo de juego de La Masia al continente americano.

"Los jugadores reciben una atención de 360 grados en su formación. Barça Academy Pro es único", afirmó Bachner, quien diferenció estos centros de gestión directa de las demás academias Barça del continente, operadas por terceros.

Entre los proyectos que el director general ve con más potencial figura la creación de una academia del Barça femenino, impulsada por el momento histórico del equipo.

"Nuestro Barça femenino es una dinastía ahora mismo. Acabamos de ganar la UEFA Women's Champions League y los últimos Balones de Oro Femeninos han sido nuestros. La Masia forma grandes jugadoras y quizás haya aquí una oportunidad de desarrollar ese proyecto", apuntó.

La nueva sede albergará también el cuartel general de la US Barça Foundation, creada en 2024 para usar el deporte como herramienta de inclusión social con menores de edad en riesgo.

El impulso de Messi y las puertas del Mundial 2026

Bachner subrayó que la llegada a Miami coincide con un "momento extraordinario" para el club y el fútbol.

"Tenemos un equipo maravilloso que nos representa muy bien, con jugadores como Lamine Yamal que representan todo lo que el Barça es", señaló.

El directivo agregó que Estados Unidos "se está moviendo hacia el fútbol de forma cada vez más acelerada, con el crecimiento de la MLS", gracias, en parte, a la llegada de Lionel Messi al Inter Miami.

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La apertura de la nueva sede ocurre exactamente dos días antes del arranque del Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.