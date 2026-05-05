El FC Barcelona inaugura su nueva pista de hielo para hockey y patinaje artístico

El Barça ya tiene nueva pista de hielo. A partir de este miércoles 6 de mayo, la ciudad recupera un equipamiento único para la práctica del hockey y el patinaje artístico, una instalación moderna y polivalente que forma parte del proyecto Espacio Barça. Este ha sido el comunicado del club:

"El FC Barcelona pone en funcionamiento la nueva pista de hielo a partir de mañana, ubicada en la calle de Carles Ferrer i Salat, 7 (Barcelona), una instalación estratégica que será inaugurada oficialmente en las próximas semanas, en un acto institucional que marcará la puesta de largo de este nuevo espacio ante la ciudad y sus grupos de interés.

Esta equipación, que forma parte del proyecto Espacio Barça, refuerza el posicionamiento del club en la promoción de los deportes de hielo y amplía la oferta de instalaciones deportivas en la ciudad. Y supondrá también, para el Club, una nueva fuente de ingresos.

Actualmente, la pista acontece la única instalación de hielo operativa en Barcelona, después del cierre definitivo de la antigua pista Skating a raíz de la pandemia. Con esta apertura, el Club recupera para la ciudad un espacio clave para la práctica deportiva y el ocio vinculados al hielo.

Con unas dimensiones reglamentarias de 30 x 60 metros, estándar de una pista de hielo olímpica para hockey hielo y patinaje artístico, la nueva instalación ha sido diseñada para cumplir con los estándares técnicos y funcionales exigidos para la práctica deportiva. La pista ya se encuentra plenamente activa y operativa, con un modelo de actividad intensiva que prevé funcionamiento durante 364 días el año —con cierre únicamente el día de Navidad— y un horario amplio de 7.00 h a 23.50 h de manera ininterrumpida"

Un modelo integral que combina deporte, formación y explotación de actividad

"La nueva pista de hielo articula su actividad alrededor de dos disciplinas deportivas principales: el hockey hielo y el patinaje artístico, ambos en el ámbito amateur. Paralelamente, el Club impulsa la escuela de patinaje de hielo como vía de acceso y desarrollo de base, favoreciendo la captación y formación de nuevos practicantes.

La actividad regular incluye sesiones públicas, entrenamientos de los equipos de patinaje artístico —incluido el ballet sobre hielo—, así como entrenamientos y competiciones de los equipos de hockey hielo en las diferentes categorías formativas (U9-11, U15, U18 y primer equipo)".