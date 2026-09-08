FC Barcelona - Feyenoord: horario y dónde ver el partido de Champions League por TV y en directo

El FC Barcelona inicia este miércoles su camino en una nueva edición de la Champions League. El conjunto blaugrana recibe al Feyenoord en el Spotify Camp Nou en la primera jornada de la fase de liga, en un debut que llega con el equipo de Hansi Flick en plena forma. Los blaugrana han firmado un arranque perfecto en LaLiga, con cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas y 17 goles marcados.

El estreno europeo llega apenas unos días después de una de las grandes exhibiciones del Barça en este inicio de temporada. El conjunto de Flick goleó al Valencia por 0-5 en Mestalla, con Fermín López como uno de los grandes protagonistas, dos goles de Lamine Yamal y otro tanto de Raphinha. El resultado permitió al Barça mantener el pleno de puntos y llegar al debut continental como líder de LaLiga.

Lamine Yamal, Raphinha y Fermín celebran un gol en Mestalla / Kai Forsterling / EFE

El encuentro también servirá para comprobar si el Barça puede trasladar a Europa las buenas sensaciones mostradas en este inicio de curso. Flick no esconde que el gran objetivo de la temporada vuelve a ser la Champions y aseguró en la previa que su equipo tiene calidad para luchar por el título. El técnico alemán tendrá que introducir algún cambio respecto al equipo que goleó al Valencia. Eric Garcia será baja por sanción, además de arrastrar el golpe en la nariz que sufrió en Mestalla.

El Feyenoord, por su parte, afrontará el partido con el objetivo de dar la sorpresa en el estreno de la nueva Champions. El conjunto neerlandés llega a la competición después de terminar segundo en la Eredivisie la pasada temporada, resultado que le permitió regresar a la máxima competición continental. El equipo llega además con nuevo entrenador (Gio van Bronckhorst) después de que el club decidiera poner fin a la etapa de Robin van Persie, que dejó el banquillo tras 18 meses al frente del conjunto de Rotterdam.

Un duelo con pocos precedentes

Barcelona y Feyenoord apenas se han enfrentado dos veces en competición europea. Fue en la segunda ronda de la Copa de Europa de la temporada 1974/75. El primer encuentro, disputado en Róterdam, terminó con empate sin goles, mientras que en la vuelta el Barça se impuso por 3-0 en el Camp Nou gracias a un hat-trick de Carles Rexach.

El conjunto blaugrana, además, presenta un balance muy favorable ante equipos neerlandeses. Solo ha perdido dos de sus 18 enfrentamientos contra clubes de Países Bajos, con diez victorias y seis empates. El Barça ha ganado sus cuatro últimos partidos ante rivales neerlandeses, los dos últimos frente al PSV en la fase de grupos de la Champions 2018/19.

El horario del Barcelona - Feyenoord

El partido entre el Barcelona y el Feyenoord se disputará este miércoles 9 de septiembre a partir de las 18:45 horas en el Spotify Camp Nou. El encuentro corresponde a la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27.

Dónde ver el Barcelona - Feyenoord por TV y online

El encuentro entre el FC Barcelona y el Feyenoord podrá seguirse en directo en España a través del dial 60 de Movistar Plus+, dentro de los canales de Champions League, y del dial 115 de Orange TV. El partido también estará disponible en LaLiga TV Bar. La retransmisión arrancará a las 18:45 horas, coincidiendo con el inicio del encuentro.

En SPORT ofreceremos toda la información del Barcelona - Feyenoord antes, durante y después del encuentro, con la previa, el minuto a minuto, las alineaciones, las reacciones de los protagonistas, la crónica y todo el análisis del estreno europeo del conjunto blaugrana.