FC Barcelona - Feyenoord: alineaciones probables de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League

El FC Barcelona estrena una nueva temporada de la Champions este miércoles a las 18:45 horas en el Spotify Camp Nou contra el Feyenoord. El conjunto azulgrana, con las bajas de los lesionados De Jong y Bardghji y el sancionado Eric Garcia, buscará trasladar las inmejorables sensaciones de LaLiga a la competición europea.

El Barça suma cuatro victorias en cuatro partidos en LaLiga, con un balance de 17 goles a favor y solo dos en contra. El equipo de Hansi Flick ha cosechado el mejor arranque liguero de su historia, con tres manitas incluidas. Los catalanes vencieron por 0-5 a Elche y Valencia, mientras también superaron a Rayo Vallecano (5-2) y Athletic Club (2-0).

Para el primer partido europeo de la temporada, Flick no podrá contar con los dos lesionados, Frenkie de Jong y Roony Bardghji, ni con el sancionado Eric Garcia, que fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final de la Champions pasada contra el Atlético de Madrid. El de Martorell, pese a su fractura en el tabique nasal, volverá el domingo contra el Levante. El balance de los azulgranas contra el conjunto de Róterdam es muy favorable: tres victorias y un empate en cuatro enfrentamientos.

Lamine Yamal, Raphinha y Fermín celebran un gol en Mestalla / Kai Forsterling / EFE

Por su parte, el Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst suma tres victorias y dos empates en sus primeros cinco encuentros del curso. En el último compromiso, los neerlandeses superaron por 1-3 al NEC con gol del debutante Jerayno Schaken, de solo 17 años.

Hansi Flick optará por situar al indiscutible Joan Garcia entre palos, con Koundé por derecha ante la ausencia de Eric Garcia y Joao Cancelo por izquierda para dar descanso a Xavi Espart. En el eje de la zaga, Cubarsí es fijo, mientras que Christensen y Gerard Martín se disputan el otro puesto. Marc Bernal, suplente en Mestalla, regresará al once acompañado de Pedri.

En la zona de tres cuartos, Lamine Yamal es insustituible, mientras que Adeyemi parte con ventaja respecto a Anthony Gordon. En la mediapunta, pese al gran estado de forma de Fermín, Dani Olmo será el mediapunta titular, tras sus dos asistencias en el choque contra el Valencia. Raphinha cerrará el once en la delantera con la intención de marcar por quinto partido consecutivo.

ALINEACIONES PROBABLES

FC Barcelona: Joan Garcia; Cancelo, Christensen, Cubarsí, Koundé; Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo; Adeyemi, Raphinha y Lamine Yamal.

Feyenoord: Ernst; Mika Mármol, Juste, Watanabe, Read; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Diarra, Ferri y Valente.