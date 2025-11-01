FC Barcelona - Elche: alineaciones probables para la jornada 11 de LaLiga EA Sports

El Barça llega a la undécima jornada de LaLiga EA Sports ante el Elche después de perder el Clásico, por lo tanto, los de Hansi Flick saben que no pueden seguir sin sumar de a tres en los próximos encuentros, pues la distancia con el Real Madrid es de cinco puntos.

Por su parte, el Elche llega tras pasar de ronda en Copa del Rey al vencer por 0-4 a Los Garres, pero atraviesa un pequeño bache en Liga tras sumar un punto de nueve posibles, después de un comienzo en el que se destacó como una de las revelaciones de la competición doméstica.

Las bajas en Can Barça y en el Elche

Pese a que presumiblemente Hansi Flick recuperará a Robert Lewandowski y Dani Olmo, que apuntan a entrar en la convocatoria tras superar sus lesiones, deberá alinear un once sin su brújula, pues Pedri ha sufrido una rotura en el bíceps femoral que lo alejará durante unos dos meses de los terrenos de juego. Más allá de la baja del canario, jugadores como Raphinha, Joan Garcia, Gavi y Ter Stegen siguen sin poder volver a jugar con el equipo, mientras que se mantiene en duda el estado de Lamine Yamal con su pubalgia y de Andreas Christensen, tocado del sóleo y con pocas opciones de recuperarse a tiempo.

Robert Lewandowski y Dani Olmo vuelven a hacer parte de la sesión con el grupo / FC Barcelona

Por otro lado, el Elche llega al partido en el Estadi Olímpic Lluís Companys con toda la plantilla disponible. Eder Sarabia podrá alinear a los jugadores que considere más oportunos, ya que ha recuperado tanto a Grady Diangana como a Bambo Diaby, que arrastraban molestias físicas.

Además, quien en su día fue el segundo entrenador del FC Barcelona bajo la dirección de Quique Setién, ya realizó rotaciones en Copa del Rey que pueden dejar intuir cuál será el once ante los azulgranas: Iñaki Peña, Chust, Valera, Febas, Aguado, Álvaro Núñez, Bigas y Rafa Mir descansaron entre semana y apuntan a titulares.

Iñaki Peña, durante la rueda de prensa de este miércoles. / ECF / Jesús Hernández

Las dudas de Lamine Yamal y la defensa

Aun con la baja obligada de Pedri, tras tener una semana de descanso todo apunta a que Hansi Flick alineará un once muy parecido al del Santiago Bernabéu, sin embargo, las dudas con las molestias de Lamine Yamal podrían dar entrada a Roony Bardghji, mientras que el bajón de rendimiento de Jules Kounde y los buenos minutos que viene sumando Ronald Araujo en los últimos partidos podrían desplazar a Eric Garcia al lateral para dar entrada al uruguayo.

Pese a que Robert Lewandowski y Dani Olmo pueden volver a la lista, parece difícil que entren de inicio, sobre todo teniendo en cuenta que Ferran ya fue titular en el Bernabéu sin estar al 100% y ahora suma una semana más de entrenos.

Alineaciones probables

FC BARCELONA: Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Balde; Frenkie, Casadó, Fermín; Bardghji, Ferran Torres, Rashford.

ELCHE: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Núñez, Febas, Valera; Aguado, Mendoza; Álvaro Rodríguez, Rafa Mir.