FC Barcelona - Eintracht: alineaciones probables del partido de Champions League

El FC Barcelona de Hansi Flick se medirá al Eintracht de Frankfurt en un partido que puede acabar de enterrar las opciones azulgrana de entrar en el top-8. Eso sí, el choque llega en un momento inmejorable, con un Barça lanzado tras tres victorias consecutivas y con cuatro puntos de ventaja en la competición doméstica frente al Real Madrid de Xabi Alonso. No obstante, para clasificar directamente a octavos de final los culers saben que todo pasa por ganar los nueve puntos que quedan, pues caso contrario quedarían relegados a los playoffs de repesca de febrero.

Por su parte, los visitantes saben que otra derrota les dejaría en una situación complicada para acceder a los playoffs, ya que con solo cuatro puntos en cinco jornadas, necesitan sumar para colarse entre los 24 primeros clasificados. Además, los germanos llegarán a la Ciudad Condal después de tres encuentros sin conocer la victoria, y con un doloroso 6-0 encajado ante el Leipzig en su último choque en Bundesliga, lo que les ha llevado a caer fuera de puestos europeos en la tabla de clasificación liguera.

Los jugadores del Eintracht Frankfurt, antes de un partido / EFE

Las bajas en ambos conjuntos

Para el encuentro, el conjunto catalán no podrá contar con Ronald Araujo, qué más allá de deber cumplir sanción por su expulsión en Stamford Bridge se encuentra apartado de la plantilla para cuidar su salud mental; Gavi, quien no volverá hasta febrero en el mejor de los casos, ni Dani Olmo, al cual no se le espera hasta 2026 por su dislocación de hombro contra el Atlético de Madrid. La gran duda es Ter Stegen, que podría reaparecer en la convocatoria después de superar sus problemas de espalda, tal como ha explicado Hansi Flick en rueda de prensa. Quienes sí deberían estar disponibles para entrar en el once titular son Fermín, que ya tuvo minutos en La Cartuja ante el Betis, y Raphinha, quien descansó en Sevilla por haber acabado demasiado fatigado ante los 'colchoneros'.

En el caso de los teutones, no tendrán a su disponibilidad a su máximo goleador, Jonathan Burkardt, que tiene problemas musculares, ni Ngankam, que no está inscrito para la fase de liga de la Champions. Por si no fuera suficiente, Michy Batshuayi no llegará para el juego en el Spotify Camp Nou, dejando a la delantera de 'Las Águilas' en cuadro.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia o Gerard Martín, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran

Eintracht: Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaïbi; Ritsu Doan, Götze, Knauff; Wahi