FC Barcelona - Deportivo Alavés: alineaciones probables para la jornada 14 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona debe reaccionar tras la derrota por 3-0 contra el Chelsea en Champions. Los azulgranas reciben en el Spotify Camp Nou este sábado a las 16:15 horas al Deportivo Alavés, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Con una victoria ante los babazorros, se situarían líderes a expensas de lo que haga el Real Madrid el domingo en Girona.

El equipo de Hansi Flick viene de recibir un varapalo a sus aspiraciones europeas en Stamford Bridge. Los londinenses pasaron por encima de los catalanes, incapaces de reaccionar después de la autoexpulsión de Araújo en la primera parte. Con ese partido ya en el olvido, el Barça tiene ante sí una oportunidad de oro.

Tras tres triunfos consecutivos en la competición doméstica, sumado a dos empates del Real Madrid, los azulgranas están a solo un punto de los blancos, por lo que una victoria ante el Deportivo Alavés les auparía a la primera posición como mínimo hasta el domingo por la noche. La dinámica en LaLiga del conjunto catalán dista de la versión europea, pues el FC Barcelona suma once goles en los últimos tres partidos, además de dejar la portería a cero en el último de ellos, ante el Athletic, después de diez choques consecutivos encajando.

Por su parte, el Deportivo Alavés vive un momento complicado. Los vitorianos acumulan dos derrotas consecutivas ante Girona y Celta, dos rivales directos, y que le han hecho bajar hasta la decimocuarta plaza con 15 puntos, a cuatro del descenso. Aun así, el equipo de Eduardo Coudet es uno de los más sólidos de la categoría, pues solo han encajado doce goles, tres menos que el Barça y los mismos que el Real Madrid.

Flick prepara cambios

Hansi Flick no podrá contar con los lesionados de larga duración, Gavi y Ter Stegen. Además, en las últimas horas se les ha sumado Fermín, con una lesión en el sóleo de la pierna derecha que lo mantendrá de baja alrededor de dos semanas, y Araújo, con un virus estomacal. Con todo ello, el técnico alemán apostará por Joan Garcia tras dejar su puerta a cero en su regreso a la titularidad. Por delante, en el carril derecho estará Koundé, mientras que en el izquierdo Balde y Gerard Martín compiten por un puesto, todo y que el canterano del Cornellà apunta a ocupar el once para dar descanso al internacional español.

En el centro de la zaga, Cubarsí parece fijo, aunque las dudas recaen en quién será su acompañante. Christensen y Eric Garcia batallan por esa demarcación, con el de Martorell con más opciones gracias a su buen estado de forma. En el doble pivote, Frenkie de Jong es indiscutible, mientras que su compañero en el centro de máquinas puede ser Casadó, desaparecido estas últimas semanas. Pedri, ya recuperado, aguardará su turno desde el banquillo.

Por otro lado, en la mediapunta, con la lesión de Fermín, su lugar lo ocupará Dani Olmo, que no fue titular contra el Chelsea y llegará descansado a la cita. En el extremo derecho tampoco hay dudas de que Lamine Yamal será de la partida, en busca de su primer gol en el Spotify Camp Nou. En el otro sector, Raphinha y Rashford, ambos suplentes en Stamford Bridge, se pelean por la titularidad, aunque el brasileño parte con ligera ventaja después de sus buenos minutos en Champions. En la delantera, el germano dará descanso a Lewandowski, por lo que Ferran Torres saldrá de inicio a no ser que Flick apueste por el inglés como nueve.

Alineaciones probables Barça - Alavés

FC Barcelona: Joan Garcia; Gerard Martín, Cubarsí, Eric Garcia, Koundé; Casadó, De Jong, Dani Olmo; Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Deportivo Alavés: Sivera; Enríquez, Pacheco, Tenaglia, Jonny; Aleñá, Antonio Blanco, Denis Suárez, Carlos Vicente; Toni Martínez y Lucas Boyé.