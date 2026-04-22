FC Barcelona - Celta de Vigo: alineaciones probables de la jornada 33 de LaLiga EA Sports

El Barça vuelve manos a la obra para afrontar el último sprint de la temporada. Tras digerir la dolorosa eliminación en los cuartos de Champions ante el Atlético, los de Flick solo tienen entre ceja y ceja certificar el título de Liga y cerrar el curso con las mejores sensaciones posibles antes de afrontar un mercado de fichajes que será clave para las aspiraciones del próximo año.

Con la victoria del Madrid ante el Alavés, el Barça está obligado a ganar para mantener la distancia de nueve puntos. Al Celta también le espera un final de temporada electrizante. Son sextos con 44 puntos, en puestos de Conference, aunque su objetivo es repetir presencia en la Europa League. Vienen, eso sí, de un golpe duro tras caer eliminados ante el Friburgo por un global de 1-6. Están a cinco puntos del Betis, que ganó ayer en Montilivi, y con varios equipos apretando desde atrás.

Con las bajas de Raphinha, Christensen y Marc Bernal, a quien el club no quiere forzar y finalmente no entrará en la convocatoria, Flick saldrá con todo en busca de los tres puntos. Joan Garcia estará bajo palos, con una defensa formada por Koundé, Cubarsí, Eric y Cancelo. Pese al buen rendimiento de Gerard Martín, la recuperación de efectivos en el centro del campo permite a Eric retrasar su posición natural, y con el nivel del de Martorell es difícil imaginarlo en el banquillo, por lo que el ex del Cornellà sería el sacrificado.

Los jugadores del Barça entrenando en la Ciutat Esportiva / Alejandro García / EFE

En el medio regresan De Jong y Gavi, ambos cada vez más cerca de su mejor versión. Flick apostaría por la pareja Pedri - De Jong, que tanto brilló el año pasado, con Fermín por delante, aunque Olmo también tiene opciones. Arriba, Lamine, Rashford y Ferran completarían el once, con un Lewandowski de futuro incierto que arrancaría desde el banquillo.

El Celta, por su parte, no podrá contar con Starfelt ni Miguel Román. Por decisión técnica, tampoco viajan a Barcelona Cervi, Ristic y Manu Fernández. Claudio Giráldez alineará a Radu en portería; una defensa con Javi Rodríguez, Aidoo y Marcos Alonso, el primero de varios exazulgranas; Ilaix Moriba y Vecino en el centro del campo, con Mingueza y Carreira en los carriles; y arriba, el gol recaerá en Jutglà, Swedberg y Borja Iglesias como referencia.

Alineaciones probables FC Barcelona - Celta de Vigo

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Cancelo; Pedri, De Jong, Fermín; Lamine, Ferran Torres y Rashford.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza; Jutglà, Borja Iglesias y Swedberg.