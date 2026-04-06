El Barça ya le ha dicho a Cancelo que cuenta con él

La adaptación de Joao Cancelo al Barça en su segunda etapa como blaugrana ha dado la razón a la apuesta que hizo la dirección deportiva que lidera Deco durante el pasado mercado de fichajes de invierno. Fue su representante, Jorge Mendes, quien ofreció al jugador al presidente, Joan Laporta, que, a su vez, trasladó la opción del lateral a los responsables deportivos. A partir de ahí, se habló con Flick y se puso en marcha la operación.

Su encaje a nivel deportivo ha sido muy beneficioso y, pese a que la prioridad pasaba por reforzar el centro de la defensa, las limitaciones económicas convertían la llegada del internacional luso en una alternativa más recomendable. La prueba es que la inscripción en la Liga se acabó realizando gracias a la lesión de larga duración de Christensen. Y la fórmula ideada fue una cesión pura y dura hasta final de temporada.

Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres y Joao Cancelo arrancan una nueva semana de entrenamientos / Marc Graupera/FC BARCELONA

A partir de ahí, que el barça decidiera hacer una apuesta de cara al próximo verano dependía del propio jugador y de su capacidad para convencer a Hansi Flick, que en su momento tuvo alguna duda. Las lesiones de Balde y de Koundé abrieron las puertas de la titularidad al jugador, que no desaprovechó la oportunidad y ha acabado incluso seduciendo a quienes más recelo habían mostrado por su incorporación. También, por supuesto, al técnico alemán.

El vestuario, encantado con Joao Cancelo

Por otro lado, su adaptación al vestuario tampoco ha supuesto ningún problema, sino todo lo contrario. Ya había coincidido con algunos de sus compañeros en su anterior etapa, así que parte del trabajo estaba hecho. Sin embargo, Joao Cancelo se los ha ganado a todos con su profesionalidad y compañerismo, muy lejos de la fama de polémico que le atribuían no hace tanto en su periplo en el Manchester City.

Lamine, Fermín y Cancelo, en la Kings League / INSTAGRAM

Así, el Barça, según explica Fabrizio Romano y confirman fuentes del club, ha decidido dar un paso al frente y empezar a moverse para lograr la continuidad del futbolista portugués. En ese sentido, la dirección deportiva junto al cuerpo técnico habrían dado el visto bueno a encontrar la manera de que Cancelo siga más allá del final de su cesión, el próximo 30 de junio.

El primer paso ha sido comunicar a su agente, Jorge Mendes, la intención de seguir contando con el lateral, que cumplirá 32 años el próximo mes de mayo. Joao, por su parte, también ha expresado su voluntad de seguir en el proyecto blaugrana. Se siente muy valorado en el Camp Nou y muy a gusto en Barcelona, así que su primera opción pasa por seguir en el Barça. Pondrá de su parte para que así sea, aunque no será fácil.

Cancelo se ha adaptado muy bien al dibujo de Hansi Flick / AFP7 vía Europa Press

Y es que el siguiente paso es llegar a un acuerdo con el Al-Hilal, club con el que aún tiene un año más de contrato. Ambas entidades ya habrían empezado a hablar sobre el tema, pero de forma aún preliminar. El conjunto árabe quiere hacer valer el año que le queda al futbolista, por lo que será indispensable encontrar una fórmula que satisfaga a todas las partes implicadas en la operación. En ello están. Lo que está claro es que las cartas están ya encima de la mesa y todo dependerá ahora de la capacidad negociadora tanto del Barça como del propio agente de Joao Cancelo, Jorge Mendes.

El internacional luso comparecerá hoy ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de ida de cuartos de final de la Champions que disputarán Barça y Atlético este miércoles en el Spotify Camp Nou.