Barcelona - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver por TV las semifinales de Copa del Rey

El FC Barcelona disputa este martes la vuelta de las semifinales de la Copa frente al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El partido de la ida se saldó con un contundente 4-0 a favor de los colchoneros, gracias a los tantos de Eric Garcia en propia puerta, Griezmann, Lookman y Julián Álvarez; todos ellos anotados antes del descanso. Los blaugranas tratarán de obrar el milagro y realizar una remontada histórica para obtener un billete hacia la final de la competición del 'KO'.

El vigente campeón de Copa se la juega a una carta para poder revalidar el título que alzó la temporada pasada en La Cartuja frente al Real Madrid en la prórroga. Aquel fue el segundo de los tres títulos de la era Flick, tras la Supercopa de España (también contra el conjunto blanco) y LaLiga. En la otra semifinal de la presente edición, se la juegan Real Sociedad y Athletic Club, con victoria por la mínima de los donostiarras en San Mamés.

Los blaugranas han llegado a esta eliminatoria de la Copa después de dejar por el camino al Guadalajara (0-2), Racing de Santander (0-2) y Albacete (1-2); mientras que los del 'Cholo' Simeone han superado al Atlético Baleares (2-3), Deportivo (0-1) y Betis (0-5).

Para este partido, Hansi Flick no podrá contar con los lesionados Christensen, Gavi y De Jong, a quienes se ha sumado Lewandowski por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, después de haber recibido un traumatismo contra el Villarreal. Por parte del Atlético de Madrid, la única duda es la de Pablo Barrios, quien todavía no se ha entrenado con el resto de sus compañeros.

HORARIO DEL FC BARCELONA - ATLÉTICO DE MADRID DE COPA

El partido entre FC Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa, se disputa este martes a las 21:00 (CET) en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER EL FC BARCELONA - ATLÉTICO DE MADRID DE COPA

El encuentro de Copa entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se podrá ver en directo a través de TV3 y La 1.