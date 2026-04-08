FC Barcelona - Atlético de Madrid: alineaciones probables del partido de Champions

Llega la hora de la verdad y el Barça encara un tramo decisivo para seguir soñando con 'La Orejona'. El Atlético de Madrid es la primera de las tres losas restantes en el camino hacia el ansiado trofeo, en un primer duelo de cuartos que se disputará este miércoles en el Spotify Camp Nou. Será la quinta vez que ambos equipos se enfrenten esta temporada, la última de ellas hace apenas unos días, con victoria culé por 1-2 que acerca a los de Flick al título de Liga. El Barça también venció a los 'colchoneros' en el primer duelo liguero en casa (3-1), aunque cayó en la Copa, pese a rozar la remontada tras el desastre de la ida.

Tercer enfrentamiento en distintas competiciones en una misma temporada, y nada menos que con un billete a las semifinales de la Champions en juego. El Barça parte con ventaja emocional tras esa "previa adelantada" donde ya saltaron chispas y se vivió un ambiente encendido en el Metropolitano. Una mecha prendida que promete estallar en una eliminatoria de alto voltaje a lo largo de los 180 minutos.

La bestia negra de los culés

El conjunto azulgrana jugará también contra la estadística: el Atlético ha sido su bestia negra cada vez que se han cruzado en Europa. La primera, en los cuartos de la 2013/14, con el Tata Martino en el banquillo. Aquel empate (1-1) en el Camp Nou y el gol tempranero de Koke en el Vicente Calderón sellaron la eliminación de un Barça que se quedó en blanco de títulos por primera vez desde 2008. Dos años después, en la 2015/16, la historia se repitió: los de Luis Enrique comenzaron con ventaja gracias a un doblete de Suárez (2-1), pero un doblete de Griezmann en la vuelta (2-0) volvió a condenarles.

Diez años después, el destino vuelve a cruzarlos en cuartos y, otra vez, con la vuelta fuera de casa. Mucho ha cambiado desde entonces, pero aquellos precedentes, y la reciente eliminación copera, alimentan los deseos de revancha azulgrana.

Alarma por los apercibidos

Sensibles serán las bajas de Raphinha, lesionado durante el último parón de selecciones, y la de Marc Bernal, sustituido en el último partido liguero por un esguince de tobillo alto. A estas se suman las ya conocidas ausencias de Christensen y De Jong. Además, varios jugadores deberán ir con pies de plomo: Lamine Yamal, Gerard Martín, Fermín y Marc Casadó están apercibidos y podrían perderse la vuelta si ven una amarilla en la ida.

El once del Barça apunta a Joan García bajo palos; Koundé volvería al lateral derecho tras superar su lesión y no jugar el sábado. En el eje, Cubarsí y Gerard Martín, con Cancelo en la izquierda, llamado a ser clave como ya lo fue en la última victoria ante los del Cholo. En el medio, la baja de Bernal empuja a Flick a confiar otra vez en Pedri y Eric, con Fermín más adelantado. Arriba, Lamine y Rashford ocuparán las bandas, con Lewandowski en punta, relegando el experimento de Olmo como falso nueve, quien podría ser otra vez un excelente revulsivo.

Piernas frescas y recuperación de efectivos

El Atlético llega más fresco, tras reservar a varios titulares en el último partido de Liga, ya sin mucho en juego, para centrarse en la Champions. Hancko, Julián y Lookman descansaron, mientras que debutaron varios canteranos como Javi Morcillo o Taufik Seidu, en una apuesta valiente que casi les sale cara. El Cholo recupera además a Oblak, Pubill y Mendoza, aunque no podrá contar con Cardoso ni Barrios, y mantiene la duda de Giménez, que no ha entrenado.

El regreso del meta esloveno plantea un auténtico rompecabezas, ya que Musso atraviesa un gran momento y fue decisivo ante el Barça en el último duelo. Pubill, uno de los fichajes del curso, regresará al lateral derecho, con Le Normand y Hancko en el eje, y Ruggeri en la izquierda para intentar frenar a un Lamine desatado. En el medio, Koke y Marcos Llorente llegarán frescos, mientras que en las bandas irán Giuliano, símbolo de intensidad, y Lookman, también con minutos dosificados. Griezmann y Julián completan el ataque rojiblanco, con el francés afrontando quizá sus últimos capítulos en la Champions.

Alineaciones probables FC Barcelona - Atlético de Madrid

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.

Atlético de Madrid: Musso: Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano, Lookman; Julián y Griezmann.