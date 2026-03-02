Barcelona - Atlético de Madrid: alineaciones probables para las semifinales de la Copa del Rey

Se acerca la hora de la verdad y el Barça se encomienda al milagro para darle la vuelta este martes al 4-0 en contra de la ida de las semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid. El conjunto de Hansi Flick quiere repetir presencia en La Cartuja y mantener vivas las opciones del triplete. Tras un gran partido ante el Villarreal que confirma el reflote en LaLiga, el equipo llega con la convicción de que será muy difícil, pero no imposible. El Atlético, por su parte, viene de ganar por la mínima al colista, el Oviedo, con un gol de Julián en el 90+4. Un partido en el que el Cholo salió con varios suplentes, siendo una clara declaración de intenciones de que, pese a los cuatro goles de ventaja, el técnico argentino no se confía.

El Atlético no pisa una final de Copa desde 2013, cuando ganó al Madrid por 1-2. Su última final en cualquier competición fue la de la Supercopa de España en el 2020 (perdiendo por penaltis ante los blancos), mientras que su último título sigue siendo la Liga 20/21, marcada por la pospandemia y la ausencia de público. Ahora, los colchoneros tienen una oportunidad de oro para volver a una final y romper una sequía de cinco años. El Barça, sin embargo, no va a tirar la toalla, y mientras el árbitro no pite el final, habrá esperanza.

Bajas de peso y el factor Pedri

El Barça afrontará el partido más difícil de la temporada con ausencias notables. A las ya conocidas de Gavi, Christensen y De Jong, se suma la sanción de Eric, expulsado en la ida, y la baja de última hora de Lewandowski, que sufre una fractura ósea en la órbita del ojo izquierdo tras un traumatismo ante el Villarreal. Los blaugranas se encomiendan a la inspiración de su tridente, con un Lamine Yamal que mostró su versión más diabólica con un hat-trick ante los 'groguets' y un Raphinha que recupera el ritmo tras su lesión. Mañana debe ser la noche ideal para que el brasileño vuelva a su festival rutinario de goles y asistencias. La otra gran noticia es el retorno de Pedri, ausente en la ida. El canario invita a la fe, tanto por su fútbol como por sus palabras: "Si hay algún equipo en el mundo capaz de hacerlo, somos nosotros. Somos una plantilla joven con esa parte inconsciente de creer hasta el final".

La vuelta de Pedri a la titularidad invita a la esperanza / Alejandro Garcia / EFE

Toda la carne en el asador

El Barça partiría con Joan Garcia en portería, Koundé en el lateral derecho y la pareja Cubarsí - Gerard Martín en la zaga (sustituyendo al sancionado Eric), aunque no se descarta la opción de Araujo. Cancelo podría ser la apuesta de Flick en la izquierda buscando un perfil más ofensivo y con llegada. En el medio, Pedri volvería a la titularidad acompañado por Olmo y Fermín, aunque si Flick opta por un perfil defensivo como Marc Bernal, el de Terrassa podría ser el sacrificado. Arriba no hay dudas: el tridente de la esperanza culé con Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres, que con la ausencia del polaco, ocupará el puesto de '9'.

Por su lado, Simeone dio descanso a sus titulares habituales en el Carlos Tartiere, una decisión que casi le cuesta puntos. El Atlético, con la única lesión de Pablo Barrios, saldrá con todo, aunque su plan principal será resistir el asedio que le espera en el Spotify Camp Nou. Oblak estará bajo palos, con Llorente y Ruggeri en los laterales y Pubill junto a Hancko como centrales. En el medio, Cardoso, que se perdió la ida, acompañará al capitán Koke, con Giuliano y Baena buscando hacer daño por las bandas. Arriba, Julián y Lookman completarán el once del Cholo, aunque habrá que ver si su tarea mañana es buscar el gol o centrarse exclusivamente en defender.

Alineaciones probables Barça - Atlético

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Dani Olmo; Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Baena; Lookman y Julián.