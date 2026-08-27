FC Barcelona - Athletic Club: Rodri abre el telón en el Camp Nou

Empezará en el banquillo, pero apunta a ser uno de los grandes protagonistas del partido. Lo avanzó Flick: Rodri debutará con la camiseta del Barça ante el Athletic. El técnico alemán ya se lo imagina al lado de Pedri, aunque este jueves será Bernal quien seguirá como ancla después de su consistente actuación ante el Elche en el debut liguero.

Pedri apunta a acompañar a Bernal en el doble pivote, como ya ocurrió en el Martínez Valero tras la lesión de Gavi, que no estará disponible esta noche (21:00 horas). Flick destacó ayer en la previa cómo la entrada de Pedri mejoró el control del equipo y se espera que el canario ya entre desde el inicio. La tercera pieza del mediocampo será Fermín, que marcó dos goles ante el Elche y ha empezado esta temporada por delante de Olmo, que se incorporó más tarde, en la rotación.

Más dudas hay en defensa, sobre todo en el lateral izquierdo. Flick sorprendió a todo el mundo apostando por Espart ante el Elche y el canterano tiene muchos números de repetir. El técnico cuenta con dos opciones más: Balde y Cancelo, aunque parten con algo de desventaja. Alejandro lleva días en la conversación sobre posibles salidas y, aunque crece la sensación de que no se marchará, Flick sigue apretándole públicamente para que dé un paso adelante en los entrenamientos.

Cancelo, por su parte, ha sido uno de los últimos en incorporarse y todavía no tiene el ritmo de sus compañeros. Ante el Elche, Flick lo alineó de extremo derecho para que no estuviera tan exigido físicamente. En el lateral derecho, Eric es el mejor situado para ser titular, mientras que en el centro de la defensa Christensen y Gerard Martín, que ya fueron la pareja más habitual en pretemporada, apunta a repetir como dupla titular. Ayer Flick aclaró la situación de Cubarsí: después de una temporada con mucha carga de minutos, prefiere empezar poco a poco con él.

Entre Adeyemi y Gordon

En la delantera, dos de las tres plazas parecen tener ya dueño: Lamine como extremo derecho y Raphinha como falso nueve. La duda es quién ocupará el extremo izquierdo. Ahora mismo, Adeyemi es el favorito para empezar de inicio después de convencer a Flick ante el Elche. El técnico apostó por él como titular en la banda izquierda, a pesar de que está más familiarizado con la derecha, y el alemán respondió con un gran gol.

El extremo también destacó por su aportación defensiva, siendo una ayuda constante para Espart. No fue la única buena noticia para Hansi: Gordon también entró con muy buen pie al encuentro y tuvo un impacto inmediato con dos asistencias en tiempo récord. Hamza, por su parte, también esperará su oportunidad en el banquillo.