FC Barcelona - Athletic Club: horario y dónde ver por TV la semifinal de la Supercopa de España

El Barça defiende el título de la Supercopa de España ganado la pasada temporada en Arabia Saudita. Los de Hansi Flick se enfrentan al Athletic Club en la primera de las dos semifinales que se jugarán en el estadio King Abdullah de Jeddah. Tras arrancar 2026 con un triunfo muy trabajado en el derbi ante el Espanyol, el calendario no da tregua y los blaugrana viajaron hacia tierras asiáticas para luchar por el primer título de la temporada.

El mes de enero se presenta muy exigente para el Barça, con tres competiciones en juego: la Supercopa de España, la Liga, en la que los blaugrana se mantienen con solvencia al frente de la clasificación, y la Champions, con un desplazamiento a Praga para medirse al Slavia y la visita del Copenhague al Spotify Camp Nou.

Cómo llegan a la Supercopa

El Barça llega en un momento muy dulce a nivel de resultados, puesto que encadena hasta nueve victorias en Liga, donde no pierde desde el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu el pasado 26 de octubre. En el conjunto de todas las competiciones, los blaugrana suman ocho triunfos seguidos desde que cayeran ante el Chelsea en Stamford Bridge el 25 de noviembre. En lo deportivo, el equipo solo tiene dos bajas, las de los lesionados Christensen y Gavi, que se quedaron en Barcelona. El resto de futbolistas están todos en Jeddah, incluido Ronald Araujo, del que el técnico alemán dijo que charlará con él antes de decidir si lo incluye en la convocatoria de 22 futbolistas. Habrá dos descartes entre los 24 jugadores desplazados.

Lamine Yamal, pese a que no se ejercitó en el último entrenamiento previo al partido en el King Abdullah, podrá participar en el duelo ante el Athletic Club sin problemas. El de Mataró hizo trabajo específico al margen del resto de sus compañeros. Flick se ha llevado a Arabia Saudita a tres futbolistas del filial: Dro, Tommy Marqués y Jofre Torrents.

Horario del Barça - Athletic Club

El partido se disputará a las 20.00 horas (horario peninsular, dos horas menos que en Arabia Saudita) el miércoles 7 de enero en el estadio King Abdullah de Jeddah.

Dónde ver el Barça - Athletic Club

El partido entre catalanes y vascos podrá verse en directo por los canales M+ LaLiga (M54 0110) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus+. Como siempre, el encuentro también podrá seguirse minuto a minuto en SPORT.es.