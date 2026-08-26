FC Barcelona - Athletic Club: alineaciones probables del partido la jornada 1 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona afronta este jueves su segundo partido de LaLiga 2026/27. El conjunto de Hansi Flick recibe al Athletic Club en el Spotify Camp Nou después de estrenarse con una contundente victoria ante el Elche (0-5) en el Martínez Valero. El encuentro se disputará a las 21:00 horas y supondrá el primer compromiso liguero de la temporada ante la afición azulgrana.

El Barça llega al duelo con la moral reforzada después de un estreno prácticamente perfecto, pero Flick todavía tiene varias decisiones por tomar en el once. El técnico alemán debe gestionar el estado físico de algunos futbolistas y, sobre todo, la competencia que existe en determinadas posiciones después del buen rendimiento de varios jugadores en el primer partido.

Las dudas de Flick

Una de las principales incógnitas está en el centro del campo. Marc Bernal parte con muchas opciones de repetir después de ser titular en Elche, mientras que Pedri gana enteros para acompañarle tras seguir avanzando en su puesta a punto. El canario ya está en mejores condiciones y podría asumir más minutos en este segundo compromiso liguero. Gavi, por su parte, terminó el encuentro ante el Elche con molestias y su situación deberá seguirse de cerca.

La portería la ocupará Joan Garcia, mientras que en defensa, Eric Garcia y Gerard Martín parten con ventaja para repetir después de ser titulares en el Martínez Valero. La principal duda aparece en el centro de la zaga, donde Christensen y Cubarsí se disputan una plaza. Cancelo también puede tener opciones después de reincorporarse progresivamente a la dinámica del equipo y podría quitarle el puesto en el lateral izquierdo a Xavi Espart.

Por delante, Fermín parte como principal candidato para ocupar la posición más adelantada del centro del campo después de marcar un doblete en Elche. La gran incógnita vuelve a estar en la delantera. Lamine Yamal y Raphinha, nuevamente como '9', tienen muchas opciones de ser titulares, mientras que Anthony Gordon y Karim Adeyemi se disputan la otra plaza ofensiva.

Adeyemi celebrando su primer gol con el Barça / FCB

Un Athletic que llega tocado

Por su parte, el Athletic Club aterriza en Barcelona después de perder 1-3 ante el Sevilla en su estreno liguero. El partido quedó condicionado por la expulsión de Yuri Berchiche en los primeros minutos, pero el resultado dejó al nuevo equipo de Edin Terzic sin puntos antes de visitar al vigente campeón.

Terzic tendrá además que modificar su defensa. Yuri no podrá jugar por sanción, mientras que Dani Vivian, Maroan Sannadi y Andoni Gorosabel continúan con problemas físicos. El técnico alemán deberá encontrar una solución para cubrir el lateral izquierdo y todo apunta a que Aymeric Laporte, Aitor Paredes y Yeray Álvarez podrían formar una línea de tres centrales.

Alineaciones probables del FC Barcelona - Athletic Club

El once del FC Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín, Espart; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.

El once del Athletic Club: Unai Simón; Rincón, Yeray, Paredes, Laporte, Berenguer; De Galarreta, Gerenabarrena, Peio Canales; Iñaki Williams y Guruzeta.