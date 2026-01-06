FC Barcelona - Athletic Club: alineaciones probables de las semifinales de la Supercopa de España

El FC Barcelona luchará por el primer título del 2026 en un partido de mucha dificultad ante el Athletic Club. Azulgranas y vascos se enfrentarán en el estadio King Abdullah Sports City el miércoles 6 de enero (20:00 horas) en las semifinales de la Supercopa de España 2026.

Hansi Flick podrá contar con prácticamente todos sus futbolistas; solo Gavi y Christensen han sido descartados por lesión, aunque también se espera que Araujo no juegue, tras su vuelta al equipo. Eso sí, el alemán deberá volver a descartar dos futbolistas antes del encuentro ante los vascos, ya que solo se pueden convocar 22 y el Barça ha viajado con 24 futbolistas.

Lamine Yamal dio el susto en el entrenamiento previo, ya que no salió a ejercitarse con sus compañeros. El de Rocafonda se quedó en el gimnasio haciendo trabajo de recuperación, pero en SPORT pudimos confirmar que no tiene nada grave y que estará listo para las semifinales.

Ronald Araujo, en la convocatoria para jugar la Supercopa, viaja a Arabia Saudita / FC BARCELONA

En el centro del campo existe una gran duda. Con la recuperación de Pedri, que está para ser titular, se abre una disputa por las otras dos posiciones: Eric o Frenkie de Jong, en la base, y Fermín u Olmo en la mediapunta. El jugador de El Campillo parte con ventaja tras sus dos asistencias ante el Espanyol, mientras que en la base los dos futbolistas son muy del agrado de Flick. Aunque otra posible opción sería pasar al de Martorell a la posición de central por Gerard Martín y dejar al neerlandés en el centro del campo.

En la punta de ataque también existen dilemas. La entrada de Lewandowski fue clave para ganar en el RCDE Stadium y se espera que sea titular en Arabia, a pesar del buen momento de forma del ‘tiburón’ Ferran Torres. Flick tendrá la gran suerte de elegir entre varios jugadores que están en un buen momento de forma.

Alineaciones probables

Barça: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta, Jauregizar, Sancet; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams.