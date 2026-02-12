El FC Barcelona abrirá su primera tienda oficial en las Islas Canarias durante la Semana Santa

El FC Barcelona continúa ampliando su red de tiendas oficiales con la apertura de su primera tienda en las Islas Canarias, que estará operativa durante la próxima Semana Santa.

La tienda estará ubicada en el Centro Comercial Mogán Mall, en el sur de Las Palmas de Gran Canaria, y contará con una superficie de 130 metros cuadrados, diseñada para ofrecer una experiencia de compra completa y alineada con la identidad del Club.

El nuevo espacio pondrá a disposición de los aficionados una amplia gama de productos oficiales del FC Barcelona, incluyendo equipaciones de juego, colecciones exclusivas y artículos personalizados, acercando el universo blaugrana tanto a residentes como a visitantes que se desplacen a la isla durante el periodo vacacional.

Esta apertura supone un hito en la estrategia de expansión retail del FC Barcelona en territorio nacional y refuerza su compromiso con la afición canaria, consolidando su presencia en un enclave estratégico de alta afluencia turística y comercial.

Con esta iniciativa, el Club reafirma su voluntad de acercar la marca Barça a sus seguidores y de seguir creando espacios que transmitan sus valores, su historia y su identidad bajo el lema Més que un club.