Otra fatalidad para el Barça Atlètic: El 'killer' Víctor Barberá, al quirófano

Tras caer hace unas semanas Òscar Gistau, Juliano Haus Belletti ha visto cómo su otro delantero, Víctor Barberá, también estará un buen tiempo alejado de los terrenos de juegos. El ariete catalán estaba en plena forma (cuatro goles en los últimos dos partidos) y era indiscutible en el Barça Atlètic, pero el club ha comunicado que deberá pasar por el quirófano.

"El jugador del Barça Atlètic Víctor Barberá será intervenido quirúrgicamente el próximo martes 28 de una ruptura en el recto anterior de la pierna derecha. Al finalizar la operación, el Club emitirá un nuevo parte médico", explica el Barça en el comunicado médico que ha colgado en sus plataformas digitales.

TRAS GISTAU, EL OTRO '9' DE BELLETTI

Gistau, que previsiblemente no volverá hasta finales de año, ya fue intervenido también a nivel quirúrjico hace unas semanas por el Doctor Monllau. Y ahora será el turno de Barberá. Se queda sin arietes Belletti, que tendrá que tirar, probablemente, del juvenil Adrián Guerrero o ubicar a otro futbolista en esa demarcación.

Barberá ante el Lleida / FCBATLETIC

No se espera que Barberá, que ya ha tenido muchos problemas físicos los últimos tiempos, regrese antes antes de los próximos cuatro-cinco meses entre intervención, inmovilización, recuperación y puesta a punto, por lo que se le puede descartar para que regrese a los terrenos de juego este 2025.