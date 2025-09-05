Los fans del Eintracht vuelven a la carga

El sorteo de la Fase Liga de la Champions volvió a emparejar, cuatro temporadas después del último enfrentamiento, a Barça y Eintracht de Frankfurt. El partido se disputará en el Spotify Camp Nou, que vivió uno de los episodios más tristes de su historia.

El Camp Nou en el último partido ante el Eintracht Frankfurt. / Javi Ferrandiz

La grada del Estadi estuvo ocupada mayoritariamente por seguidores del conjunto alemán, cuyo comportamiento estuvo muy alejado del más mínimo respeto por el club anfitrión, sus seguidores y las instalaciones. Desde entonces el club implementó medidas para evitar situaciones similares ante futuros rivales.

El Barça tiene muy presente lo ocurrido en abril de 2022 y tiene previsto activar todas las medidas que sean necesarias para protegerse de la llegada masiva de seguidores del Eintracht. Obviamente, la capacidad del Spotify Camp Nou será menor, de unos 60.000 espectadores, pero la movilización de los alemanes volverá a ser enorme.

De hecho, ya se ha disparado la demanda de vuelos procedentes de Frankfurt y dirección Barcelona para esas fechas y aseguran desde la entidad germana que son muchos los aficionados que se dirigen al club interesándose por las entradas para el encuentro ante el Barça.