CONFIDENCIAL SPORT
FC BARCELONA
Los familiares más 'fieles' del Barça
En los viajes que realiza el Barça hay caras que casi nunca fallan
En todos los desplazamientos del FC Barcelona el club ofrece a familiares y acompañantes de los futbolistas (lógicamente hasta un número limitado) la posibilidad de viajar con la expedición. No van en el autobús oficial de la plantilla, sino que se fleta un minibus en el que se les lleva al mismo hotel que el equipo y luego al estadio para el partido.
Es decir, la misma rutina que los futbolistas de Flick pero sin la posibilidad de ‘mezclarse’ durante la concentración. Por supuesto, hay los que deciden viajar al margen e ir por su cuenta.
POCOS EN VALLECAS
En los viajes más señalados, este vehículo especial suele estar bastante hasta los topes. En días como el de Vallecas, por ejemplo, apenas fueron 10-12 los que se desplazaron junto a la expedición. Hay algunas caras que no suelen fallar casi nunca. Por ejemplo, Miquel Olmo, el padre de Dani. Es un habitual de los desplazamientos.
A quien casi siempre vemos también es al hermano de Alejandro Balde, que es un calco del jugador del Barça. Y tiene buena relación, por cierto, con Moha, primo de Lamine, y Sohaib, su amigo de infancia y que forma este clan inseparable con el ‘10’ del Barça.
También vemos a menudo a uno de los hermanos de Ronald Araujo, Maikel, al que se parece también muchísimo. Y luego a algunas parejas. En Vallecas, por ejemplo, no fallaron los habituales Miquel Olmo, el hermano de Balde y Moha y Sohaib.
- Rayo Vallecano - Barcelona, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- La verdad de la salida de Iñigo Martínez
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- Marc Bernal, decepcionado: tendrá dorsal del filial
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Rayo Vallecano - Barça
- ¡La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente!
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito