Los familiares más 'fieles' del Barça

En todos los desplazamientos del FC Barcelona el club ofrece a familiares y acompañantes de los futbolistas (lógicamente hasta un número limitado) la posibilidad de viajar con la expedición. No van en el autobús oficial de la plantilla, sino que se fleta un minibus en el que se les lleva al mismo hotel que el equipo y luego al estadio para el partido.

Es decir, la misma rutina que los futbolistas de Flick pero sin la posibilidad de ‘mezclarse’ durante la concentración. Por supuesto, hay los que deciden viajar al margen e ir por su cuenta.

POCOS EN VALLECAS

En los viajes más señalados, este vehículo especial suele estar bastante hasta los topes. En días como el de Vallecas, por ejemplo, apenas fueron 10-12 los que se desplazaron junto a la expedición. Hay algunas caras que no suelen fallar casi nunca. Por ejemplo, Miquel Olmo, el padre de Dani. Es un habitual de los desplazamientos.

Alejandro Balde en acción ante el Rayo Vallecano / Dani BARBEITO / Sport

A quien casi siempre vemos también es al hermano de Alejandro Balde, que es un calco del jugador del Barça. Y tiene buena relación, por cierto, con Moha, primo de Lamine, y Sohaib, su amigo de infancia y que forma este clan inseparable con el ‘10’ del Barça.

También vemos a menudo a uno de los hermanos de Ronald Araujo, Maikel, al que se parece también muchísimo. Y luego a algunas parejas. En Vallecas, por ejemplo, no fallaron los habituales Miquel Olmo, el hermano de Balde y Moha y Sohaib.