La familia de Dani Olmo, muy afectada por la muerte de Carles Miñarro

Carles Miñarro era muy querido en el vestuario del FC Barcelona y el impacto de su fallecimiento fue muy duro. Uno de los más afectados es Dani Olmo, quien conocía al doctor desde hace años, igual que su familia. Miquel Olmo, ex entrenador y padre del futbolista, le dedió unas líneas muy emotivas que compartió a través de las redes sociales.

Miquel Olmo trabajó codo con codo junto a Miñarro cuando era el técnico del Terrassa y del Sabadell. Fueron unos años en los que se unieron muchos lazos tanto personales como profesionales.

Su carta es muy emotiva: ¿Por qué Doc? Y tú me lo contabas, con paciencia y aquel humor tan tuyo. Hemos vivido y compartido parte de mis mejores momentos como entrenador, aquellos que ahora, hace tiempo, le contábamos como batallita a Dani y Carlos. No solo has sido mi Doc (desde 2009) y el de Dani (desde 2016), lo has sido de mi familia y amigos, nunca tenías un no..."

Miquel Olmo recuerda como "mejoraste la calidad de vida de mis padres (gracias infinitas), hijos, mujer, hermanos, amigos... de cualquiera que te llevara. Querías a tu trabajo y cuánto te había costado llegar arriba, ya estabas allí. Si ahora te pudiera preguntar por qué, la respuesta no me convencería ni me gustaría... Te quiero aquí, te queremos aquí y ya no estás, echaré mucho de menos al Doc, pero más a mi amigo Carles, quien formaba parte de aquella familia que creamos alrededor de Dani".

El padre de Dani Olmo finaliza lamentando "qué incomprensible y qué injusto, ¡cuánto dolor! Un abrazo de todo corazón para Mar y tus hijos, para toda tu familia, las condolencias más sinceras y toda la fuerza. Adiós a una gran persona, amigo entrañable, gracias por hacerme mejor, gracias por tanto. Que la tierra te sea ligera, nunca te olvidaremos".

Miquel añade un emoticono de un corazón partido por la mitad en una carta repleta de sentimiento y emoción.