La familia crece: Lamine e Inés acogen a dos cachorros

Lamine e Inés se encuentran en un gran momento y prueba de ello son las publicaciones que suben ambos a sus redes sociales, como el viaje a París, la aparición pública de Inés en la grada del Spotify Camp Nou o los detalles de Lamine que va publicando, como las flores.

El futbolista del FC Barcelona, además, a nivel deportivo ha dado un paso más allá sobre el césped y está siendo diferencial. Junto a Raphinha y Fermín, forman un tridente de ataque excelente y acumula cuatro goles y una asistencia entre liga y Champions.

Lamine y sus dos 'hijos'

En la historia de Instagram que ha publicado el futbolista del Barça, se ve a la pareja con dos nuevos miembros en la casa: dos perros. Lamine e Inés han decidido darle la oportunidad a dos cachorros y acogerlos en casa.

Ambos fueron a buscarlos a Nova Belle Can, un centro canino legalizado y criadero familiar situado en Sant Joan de les Abadesses, en la comarca del Ripollès. Cuenta con más de 20 años de trayectoria dedicándose a la cría selectiva y responsable de perros, además de ofrecer servicio de guardería canina.

Por otro lado, Inés subió otra ‘storie’ con los dos perros y un corazón azul y rosa, respectivamente encima de cada uno de ellos, lo que hace entender que uno es macho y, el otro, hembra, con las siguientes palabras: "Oficialmente". Veremos que nombres le ponen a los perros, pero lo seguro es que ambos estarán bien acompañados. Veremos qué nombres le ponen a los perros, pero lo que está claro es que ambos estarán bien acompañados.

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Y es que Lamine ya tenía experiencia con los animales, ya que anteriormente había tenido un perro junto a su padre: 'Ice', un Rottweiler. Ahora, con la llegada de estos dos nuevos cachorros, la familia perruna del futbolista crece y todo apunta a que se convertirán en dos nuevos protagonistas de su día a día.