Lo que faltaba: El Dortmund se interesa por el 'nueve' que sigue el Barça

Tras el golazo de Armando 'Hormiga' González contra Atlas el pasado domingo 8 de marzo, la puja por la joven promesa mexicana se intensifica. El Borussia Dortmund se suma a la lista de pretendientes, según reveló el diario alemán 'Bild'

El club germano, siempre atento a talentos emergentes, ve en el delantero de Chivas un refuerzo ideal para su ataque. Los reportes desde Alemania indican que el Dortmund monitoreará su evolución en los próximos meses, con especial atención a su posible rol en el Mundial 2026 de EE. UU., México y Canadá, si es convocado por Javier Aguirre. Tras ello, evaluarían una oferta formal para el verano.

A sus 22 años, González suma seis goles en el Clausura 2026 y destaca por su temple en clásicos, donde ha anotado en cuatro consecutivos contra Atlas y América. Sus 18 goles en 27 partidos este curso, destacando como el máximo goleador del Apertura 2026 (junto con Paulinho y João Pedro), le avalan.

Gran puja europea

El FC Barcelona, en particular, ha mostrado interés con un acercamiento informal, como ya comentamos en SPORT, aunque sin oferta oficial aún. El conjunto azulgrana lo ve como una posible alternativa a Lewandowski y Ferran, con la vista puesta en la marcha del polaco, ya sea a finales de este curso o del siguiente.

Aunque la competencia es feroz. Varios equipos ingleses, como el West Ham United, se han interesado en él. Celtic FC y Feyenoord (con experiencia en fichajes mexicanos como Santiago Giménez) también siguen de cerca al 'Hormiga'.

Armando 'Hormiga' González durante en encuentro contra Islandia / Instagram @hormiga_glez

Recientemente, González rechazó una propuesta millonaria del CSKA Moscú, superior a 20 millones de dólares, priorizando su proyecto en Chivas y el sueño mundialista, como confirmó su padre Luis Armando González en una entrevista para la cadena TUDN: "Se lo querían llevar la semana pasada, llegaron con la suma, lo hablamos y él fue quien decidió que quería seguir en Chivas, ganarse un puesto en la Copa del Mundo y después, si se da la oportunidad de ir a Europa, se valorará".

Golazo contra Atlas

En el Clásico Tapatío, el 'Hormiga' brilló con un disparo desde fuera del área que se desvió en un defensa rojinegro y empató el marcador 1-1 en el Estadio Jalisco. Aunque erró un penalti bien ejecutado, su actuación impulsó la victoria 1-2 de Chivas.

Con este tanto, suma cuatro goles contra Atlas, su víctima favorita. González ilusiona a México rumbo al Mundial. Aguirre lo ha elogiado, pero competirá con delanteros como Santiago Giménez, Raúl Jiménez o Quiñones por un puesto en la convocatoria mundialista.