Solo falta la firma para el Joan Gamper

Al Barça ya solo le falta darle oficialidad al rival para la próxima edición del Trofeu Joan Gamper. El elegido es el Al Ahly egipcio y solo falta la firma del contrato para que el acuerdo entre ambos clubes sea definitivo y ambos clubs se puedan enfrentar el domingo 19 de agosto en el Camp Nou. La elección del conjunto egipcio está estrechamente vinculada al entendimiento entre las dos entidades durante la operación que llevó a Hamza Abdelkarim al Barça el pasado invierno. El delantero, de 18 años, llegó cedido para incorporarse al fútbol formativo blaugrana y dejó buenas sensaciones durante sus primeros meses en el club. Tanto que el Barça acabó pagando la cláusula de comprar por 1,5 millones más otros cinco en variables.

Frenkie de Jong, en el Gamper disputado contra el Pumas / VALENTI ENRICH

En ese contexto, el Al Ahly apareció como una opción atractiva tanto desde el punto de vista deportivo como estratégico. Y es que hablamos del club más importante de Egipto y de uno de los más laureados del fútbol africano, con 45 campeonatos de liga, 39 Copas de Egipto y 12 Ligas de Campeones de la CAF. Un palmarés que explica la trascendencia del rival en tierras africanas.

Egipto, un mercado estratégico

Es por ello que la presencia del conjunto egipcio permitirá al Barça reforzar su posición en un mercado de enorme interés para la entidad porque el país cuenta con poco más de 120 millones de habitantes y es el estado árabe más poblado. Expandir la imagen del Barça en un mercado tan numeroso supone también uno de los atractivos a la hora de la elección para el Joan Gamper. Solo falta la firma para que el acuerdo sea definitivo.

Yuste, junto a Laporta en el palco del Camp Nou / Dani Barbeito / SPO

El Barça había manejado otras alternativas. Nombres como el de Borussia Dortmund, Roma, Leipzig, Nápoles, Ajax o Cruz Azul han surgido con mayor o menor intensidad. Sin embargo, la fecha elegida, el 19 de agosto, reducía mucho el margen de maniobra y dificultaba encontrar rivales de primer nivel con disponibilidad en ese momento del calendario. De ahí que el nombre del Al Ahly surgiera con fuerza y acabe siendo definitivo.