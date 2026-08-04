El falso equilibrio entre Barça y Real Madrid por la inversión en fichajes

FC Barcelona y Real Madrid han entrado en el último mes del mercado de fichajes con mucho trabajo culminado, pero también con asuntos pendientes. Para los azulgranas, es imprescindible la contratación de un '9 y en este sentido, Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo. Los blancos, por su parte, se las prometen muy felices por Yan Diomande, pero en Leipzig aseguran que el fichaje no está todavía cerrado. Habrá que ver también qué pasa con Rodri, en teoría más cerca del Real Madrid pero por quien el Barça sigue muy atento. En todo caso, se da la circunstancia de que a día de hoy, con las incorporaciones que ya son una realidad, hay equilibrio en la inversión económica en las contrataciones efectuadas. Ambos clubes llevan gastados oficialmente 100 millones de euros, pero hay que tener en cuenta un factor que 'retrata' esta falsa paridad: la prima de fichaje.

L. Miguelsanz

Así, el FC Barcelona suma tres incorporaciones este verano. La más cara es la de Anthony Gordon, por quien el club azulgrana ha invertido 80 millones de euros, pero dentro de esta cantidad (69,3 millones en libras) hay que restar los 10 'kilos' estipulados de variables, pues deberán cumplirse para hacerse efectivas.

También han llegado Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu. Por el extremo alemán del Borussia Dortmund ha desembolsado el club azulgrana 22 millones de euros y por el delantero belga procedente del NXT, 8,50 'kilos'. En total, sin contar los variables de Gordon, 100,5 millones.

Tres al Barça, cinco al Real Madrid

Solo 500.000 euros más (oficialmente que el Real Madrid), aunque la entidad de Florentino Pérez ha efectuado más movimientos que la azulgrana. Cinco incorporaciones blanca, pero las mismas que el Barça, tres, en la modalidad de compra a otro club, es decir, de jugadores que tenían contrato en vigor.

Son los casos de Marc Cucurella, Carlos Espí y Denzel Dumfries. El catalán ha llegado del Chelsea por 55 millones de euros, por el delantero del Levante ha pagado el Real Madrid 25 'kilos' y por el lateral neerlandés, 20 al Inter de Milán. Lo que da una suma de 100 millones redondos.

Una cifra que se incrementará con el fichaje de Yan Diomande por 115 millones de euros (entre fijos y variables), cantidad que coincide con la oferta que el FC Barcelona podría elevar (la primera formal es de 100 millones) al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Parece difícil, pero si se diera, el gasto en inversiones seguiría igualado entre los dos grandes del fútbol español.

Espí, tras jugar sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid. / REAL MADRID

Pero es un equilibrio ficticio, pues el factor que 'rompe la banca' es la prima de fichaje. Tanto Bernardo Silva como Ibrahima Konaté han fichado por la entidad blanca con la carta de libertad tras terminar sus respectivos contratos con el Manchester City y el Liverpool. Pero ni el centrocampista ni el defensa han llegado gratis. En el caso del portugués, 10 millones de euros van a parar al jugador por firmar y otros 10, una comisión para el padre y para el agente, Jorge Mendes, según una información publicada por El Confidencial.

Veinte millones que también son los que se lleva Konaté por decantarse por el Real Madrid. Entre ambos jugadores (y su entorno) estaríamos hablando de 40 millones de euros más gastados por el Real Madrid en relación al FC Barcelona. Cantidades que, en estos casos, se pueden prorratear durante la duración de los contratos. Y todo ello sin contar los sueldos, más altos, y en algunos casos, desorbitados, desde el bando madridista.