El fallido fichaje de Cech por el Barça: "Laporta lo cambió todo"

Todo el mundo recuerda a Petr Cech como uno de los mejores porteros de su época, compitiendo de tú a tú con otros guardametas históricos como Gianluigi Buffon o Iker Casillas. El checo se exhibió durante años en el Chelsea, ganando 4 Premier Leagues, 1 Champions y 1 Europa League entre otros trofeos. Sin embargo, antes de ir al conjunto inglés pudo fichar por el Barça.

Una historia que el propio Cech había contado en alguna ocasión y ahora ha salido más en detalle gracias a Pavel Zika, agente del portero durante su carrera como jugador, que ha realizado una entrevista en el podcast Vladci Fotbalu, difundida por FootballAgencies.com.

Zika asegura que tenía casi cerrado el fichaje de Cech por el Barça. En plena campaña electoral azulgrana, trabajaba mano a mano con Lluís Bassat, favorito en los sondeos, que estaba decidido a presentar una lista de nombres potentes para reforzar la plantilla.

En aquella lista, junto a otros jugadores, aparecía un joven portero del Rennes que ya llamaba la atención en media Europa: Petr Cech. "Me reuní con el principal candidato a la presidencia del club varias veces y en la tercera reunión estábamos ultimando los detalles", explica Zika.

"Y entonces, un abogado barcelonés discreto, el señor Laporta, que era un outsider, segundo o tercero en las encuestas, se sacó un as de la manga a pocos días de las elecciones: ‘Traeré a David Beckham’. Eso lo cambió todo y la gente le dio su voto al señor Laporta”, añade el agente de futbolistas.

Cech, en su último encuentro en la final de la Europa League / Agencias

Finalmente Beckham terminó en el Real Madrid y Laporta fichó a Ronaldinho, una jugada que, a la postre, fue muy favorecedora para el conjunto blaugrana. "Durante su etapa en el Barça, se convirtió en el mejor jugador del mundo, así que al final salió bien, pero de ese modo Cech se quedó sin su fichaje por el Barça", analiza Zika.

"Hasta el día de hoy, ese es mi deseo no cumplido", sentencia el representante en referencia al fichaje frustrado de Cech por el Barça, aunque no pierde la esperanza de llevar a algún futbolista al equipo de la Ciudad Condal: "Quizá lo consiga con otro jugador".

"Vertimos alguna lágrima por ello junto a Petr y su esposa Martina, pero seguimos adelante. El final de esa bonita historia fue que, en enero de 2004, medio año antes de la Eurocopa, cerramos el traspaso de Cech por el Chelsea", confiesa Zika.