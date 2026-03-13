Muere Enric Reyna, expresidente del FC Barcelona

Triste noticia para el barcelonismo. El expresidente del FC Barcelona, Enric Reyna Martínez, ha fallecido a la edad de 85 años. Reyna sucedió en el cargo a Joan Gaspart el 12 de febrero del 2003 tras la dimisión del empresario hotelero. Fue presidente de la entidad azulgrana hasta convocar meses más tarde unas elecciones que acabaría ganando Joan Laporta. Reyna dimitió tras una polémica Asamblea Extraordinaria el 5 de mayo. Al día siguiente, Joan Trayter se convirtió en presidente de la Junta gestora.

Reyna había llegado al club en el año 2000 para ser directivo con Joan Gaspart y había sido nombrado vicepresidente en el año 2002. Mientras fue el máximo dirigente de la entidad, sumida en una grave crisis económica y deportiva, el equipo de baloncesto ganó la Copa del Rey. También conquistó el Barça la Copa del Rey de hockey patines y la Copa EHF de balonmano. Estuvo en el cargo 82 días. Reyna. Constructor y promotor, era propietario de diversos hoteles a través de Amrey Hotels.

Noticias relacionadas

El velatorio se llevará a cabo este sábado en el tanatorio de Les Corts, muy cerca del Spotify Camp Nou, mientras la ceremonia será el domingo en el mismo lugar, coincidiendo con día de elecciones en el FC Barcelona.