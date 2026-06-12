Falcao se posiciona en plena guerra entre Barça, Real Madrid y Atlético por Julián Álvarez: “No tiene un mejor lugar que este para estar"

El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los grandes focos del mercado con FC Barcelona y Real Madrid peleando por la estrella del Atlético de Madrid.

En los últimos días, el Real Madrid llegó a presentar una oferta de 150 millones de euros por Julián, dentro de la promesa electoral de Florentino Pérez de incorporar el fichaje de un 'galáctico', pero los colchoneros rechazaron la propuesta y remitieron al club blanco a la cláusula de rescisión. Desde el entorno rojiblanco no contemplan su salida, mientras el Barça se mantiene a la espera, confiado en la que la voluntad del delantero argentino por vestir la camiseta azulgrana surta efecto.

Julián Álvarez en un partido con el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press

Falcao se pronuncia

En este contexto de máxima tensión, el exdelantero del Atlético, Radamel Falcao, se ha posicionado claramente del lado de los rojiblancos. El colombiano de 40 años militó en el club colchonero en las temporadas 2011-12 y 2012-13 y dejó una huella profunda, marcando 70 goles en 91 partidos y ganando una Europa League y una Supercopa de Europa.

El actual jugador de Millonario destacó, en unas declaraciones a ESPN, el impacto emocional del club sobre los futbolistas y su afición: “No sé qué tiene el Atlético de Madrid, pero cuando llegas ahí la gente es tan apasionada y cariñosa con el jugador cuando ve que lo das todo en el campo que te termina enamorando”.

"Julián no tiene un mejor lugar que este para estar”

Más allá de su vivencia personal, Falcao trasladó su opinión al caso de Julián Álvarez, en medio de la disputa entre Atlético, Barça y Real Madrid: “Creo que Julián no tiene un mejor lugar que este para estar”, afirmó, en un mensaje que refuerza la postura del club rojiblanco de cara a la continuidad del argentino.

El colombiano añadió que, aunque existen proyectos económicamente muy potentes, el factor emocional del Atlético es diferencial: “Puede haber algún proyecto con mucho más dinero, no creo que mucho más porque el Atlético de Madrid fue comprado ahora por un fondo muy importante, pero la pasión y el cariño que te da el hincha del Atlético de Madrid es impresionante. Además de estar en una gran ciudad como Madrid", concluyó.