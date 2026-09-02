¿Cuánto Fair Play financiero le queda al Barça para el mercado de invierno?

El mercado de verano 2026 es historia. Los clubes ya han conformado sus plantillas para competir durante la primera parte de la temporada. Aun así, los directores deportivos no pierden de vista el mes de enero, donde se podrán acometer nuevas operaciones. El FC Barcelona dispone de Fair Play financiero (FPF) suficiente para firmar a un central zurdo, en caso de que Hansi Flick y Deco lo consideren oportuno.

El Barça arrancó el verano con 65 millones de euros en el FPF, prácticamente la misma cifra con la que finaliza el mercado, pese al importante desembolso de los azulgranas, el décimo club que más dinero ha invertido. El equipo de Hansi Flick ha gastado 182,5 millones de euros en sus fichajes, entre los que destacan los 70 más 10 de Gordon y los 60 de Rodri.

Gabriel Jesus, el '9' del Barça de Hansi Flick / FCB

Las nuevas incorporaciones han consumido en total 132,5 millones de euros del Fair Play financiero, entre amortización anual y salarios. El MVP del Mundial agota 46,2 'kilos', por los 30 del inglés y los 20 de Adeyemi. Por su parte, Gabriel Jesús (18 millones), Cancelo (12), Bisiwu (3,7) y Livakovic (2,5) son los que menos FPF emplean, según la cuenta especializada en el Barça 'Gallinero Blau'.

Sin embargo, el FC Barcelona ha generado mayor Fair Play financiero. Los catalanes han adquirido, entre plusvalía y ahorro del salario, 133,8 millones de euros, a la espera de confirmar lo que se percibe por Marc Casadó, cedido a última hora de la noche al Deportivo, que únicamente pagará una pequeña parte de la ficha. El FPF generado, además, no solo tiene en cuenta las ventas directas, sino también las cesiones y los ingresos por derechos de formación.

Cucurella, Grimaldo y Nico han generado FPF

La mayor plusvalía con diferencia es el traspaso de Ferran Torres al PSG, con el que el Barça se ha ahorrado 63 'kilos' para el Fair Play. Por otro lado, el club azulgrana ha generado 16 millones con la cesión de Araujo al Liverpool o 11 con la venta de Tommy Marqués al Sporting de Braga. Cucurella, Grimaldo y Nico González también han dado margen en el FPF. Dada su trayectoria en las categorías inferiores del FC Barcelona, los laterales han producido 1,3 millones de euros y 800 mil euros, respectivamente, mientras que el centrocampista, 1,9 'kilos'.

Con todas estas operaciones, y a la espera de saber cuánto libera la cesión de Marc Casadó, el FC Barcelona cuenta con alrededor de 65-70 millones de euros disponibles de Fair Play financiero, una cifra similar a la del mes de junio, cuando arrancó el mercado veraniego. Deco, por lo tanto, tiene margen suficiente para acometer una operación a partir del 2 de enero de 2027.