¡El Fair Play del Barça, en peligro! Tensión por discrepancias en la auditoría de la venta de los asientos VIP

El FC Barcelona enfrenta una nueva controversia interna relacionada con la auditoría de sus cuentas, un factor clave para cumplir con las normas del Fair Play Financiero de LaLiga y asegurar margen de maniobra en el mercado de fichajes para la ventana de este verano.

La cuestión gira en torno a la venta de los asientos VIP del Spotify Camp Nou por 100 millones de euros. Una empresa auditora temporal avaló esta operación en enero cuando se cerró de forma definitiva el acuerdo, lo que permitió al Barça recibir el visto bueno de LaLiga para volver a la regla 1:1 y conseguir margen salarial para inscribir a Dani Olmo, Pau Víctor y evitar así quedarse sin los jugadores.

Cabe recordar que, ahora mismo, tanto Olmo como Pau Víctor están jugando gracias a la cautelar del CSD al considerar LaLiga que el ingreso llegó fuera de tiempo, pasado el 31 de diciembre, pese a aprobar la operación económica.

¿Cómo se computan las pérdidas?

Sin embargo, la nueva auditora del club, Crowe Spain, no está de acuerdo con el criterio de la auditoria temporal que validó la operación. En una información de Adrià Soldevilà en el programa 'Què t'hi jugues?' de la Cadena 'SER', el periodista ha confirmado que, según la firma, los 100 millones no deberían computarse íntegramente en esta temporada porque el activo —los nuevos asientos VIP— aún no existe.

En su lugar, plantean dos opciones: registrar solo los 58 millones de líquido ya ingresados el 3 de enero o, incluso, dividir los ingresos totales del acuerdo a lo largo de los 20 años de contrato por la cesión de los asientos, es decir, 5 millones por temporada. Esta discrepancia es clave, ya que, si LaLiga finalmente acepta el criterio de Crowe, el Barça perdería, en el mejor de los casos, 42 millones de euros en su límite salarial para el próximo verano.

Una semana para la fecha límite

El club, por su parte, defiende su postura, insistiendo en que debe mantenerse el criterio inicial para no comprometer su capacidad de fichar en verano. LaLiga sigue a la expectativa, mientras el Barça busca cerrar el asunto antes del 31 de marzo, fecha límite para presentar las cuentas auditadas.

A una semana de la fecha límite, el desenlace de la auditoría de la venta por 100 millones de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou marcará las posibilidades del Barça para reforzar la plantilla en verano. No obstante, la operación para inscribir a Dani Olmo no se vería afectada, ya que el club garantizó su inscripción en junio, incluso si en ese momento supera el límite salarial.

Un episodio que se repite

Este no es el único punto de fricción en las auditorías azulgranas. La directiva decidió no renovar el contrato con Grant Thornton, la anterior auditora, después de que esta recomendara computar mayores pérdidas por los impagos de Barça Studios.

En octubre, el club registró 141 millones en pérdidas debido a los 200 millones comprometidos por la venta del 49% de Barça Studios, una cifra que nunca llegó a cobrarse en su totalidad. La auditoría sugería registrar más pérdidas para ajustar el valor real del activo, algo que la directiva liderada por Joan Laporta rechazó.