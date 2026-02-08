El factor Olmo desequilibra en el Barça

Dani Olmo es un jugador diferencial. El Barça realizó una apuesta fuerte para ficharlo del Leipzig y, en su segunda temporada como blaugrana, está resultando clave para la buena trayectoria en las tres competiciones. Ante la ausencia de Pedri, el egarense ha cumplido con disciplina la nueva misión que le ha encargado de Hansi Flick de ejercer más de centrocampista que de delantero, pero sus números en ataques continúan siendo brillantes.

Uno de los más espectaculares es que lleva 6 goles y 4 asistencias en los últimos 13 partidos, con un gol generado cada 75 minutos. Una regularidad y consistencia en el campo que le permiten marcar las diferencias.

En su faceta de pasador, jugando un tanto más retrasado, exhibe su exquisito toque de balón repartiendo 4 asistencias en los últimos 5 partidos. Alguna de ellas de tremenda dificultad como la que facilitó el tanto de Lewandowski que abrió el marcador entre un mar de piernas en el área mallorquinista. Su precisión fue quirúrgica.

Una máquina de producir

Sin hacer mucho ruido, la maquinaria de Dani Olmo va produciendo y ya lleva 7 goles y 6 asistencias esta temporada, los mismos pases de gol que en toda la campaña pasada.

Dani Olmo dio un pase exquisito a Lewandowski para que el polaco abriera el marcador frente al Mallorca / Dani Barbeito

Además, una de sus virtudes es aparecer cuando las cosas se ponen más feas. Solo hay que recordar el gol en Cornellà en la recta final que abrió la victoria en un partido clave de LaLiga o el que anotó en Praga, fundamental para entrar finalmente en el Top 8.

En total, Dani Olmo ha participado en el gol que ponía al Barça por delante hasta en 7 ocasiones en esta Liga. Abrir la lata ya sea con un pase milimétrico o con un tanto es una bendición para Hansi Flick.

Su resumen del partido ante el Mallorca es la mejor manera de ejemplificar el buen momento del futbolista del FC Barcelona. Frente a los baleares repartió 2 asistencias, dio 4 pases clave, otros 9 pases completados en el último tercio de campo y 7 recuperaciones de balón.

Dani Olmo se ha tenido que desgastar mucho en funciones defensivas para ayudar al pivote, ya sea Casadó, Frenkie de Jong o Bernal, en esta etapa sin Pedri. Cuando el tinerfeño se recupere podrá volver a la media punta, pero por ahora ha resultado un gran 'fichaje' para el centro del campo.

Un jugador de '10'

Su inteligencia táctica ha marcado su carrera profesional desde que se marchó al Dinamo de Zagreb. En el Juvenil del Barça ejercía de extremo y fue en Zagreb donde aprendió a jugar en posiciones más centradas, algo que potenció en el Leipzig con Julian Nagelsmann, el actual seleccionador alemán.

Dani Olmo es el '10' de la selección española / EFE

El Barça lo fichó por su capacidad de ser desequilibrante en cualquiera de las posiciones de ataques. Este factor decantó la balanza cuando también se estudiaba el fichaje de Nico Williams. El jugador del Athletic es un futbolista específico de banda, mientras que Dani Olmo es un jugador total.

Un gran alivio para Hansi Flick y también para Luis de la Fuente pensando en los dos grandes retos que le vienen por delante de forma próxima. La Finalissima frente Argentina del 27 de marzo en Qatar y el Mundial que en junio arranca en Estados Unidos, México y Canadá. El '10' de la Roja no lleva este dorsal por casualidad, sino por su capacidad de ser un futbolista rompedor juege en la posición que juegue.