El factor clave en la continuidad de Rafa Márquez: así se gestó su renovación

La continuidad de Rafa Márquez al frente del Barça Atlètic se gestó de forma rápida, lo que no significa que fuera fácil ni predecible. Más bien al contrario. El técnico mexicano ya había dejado claro en una entrevista a SPORT que se quedaba en caso de ascenso a Segunda División, pero que era "ambicioso" y aunque no se cerraba las puertas, dejaba entrever que se iría si el equipo no subía. Incluso, en la rueda de prensa tras la derrota en Córdoba, y ya sin ascenso posible, aunque se acercó más a la posibilidad de quedarse, dejó ir: "Pero si llega algo de categoría superior...".

Lo cierto es que en ese momento ya tenía bastante clara su continuidad, a falta de unas últimas conversaciones que se dieron esa misma noche en el hotel de concentración del filial azulgrana. Fue un desplazamiento al que no acudió finalmente Joan Laporta, pero sí el vicepresidente deportivo y mano derecha, Rafa Yuste, además de Joan Soler, el directivo encargado del fútbol base y que cuenta cada vez con más ascendencia en el entorno del presidente. Ambos 'picaron piedra' en Córdoba, conscientes de que era necesario mejorar las condiciones tanto deportivas como económicas para seducir al entrenador.

Pero más allá de todos estos condicionantes, hubo un factor que fue decisivo y que 'juntó los intereses' de técnico y presidente. Fue el papel de los futbolistas del filial, en especial de sus capitanes y de sus futbolistas más representativos.

La plantilla, entregada

Ellos también pusieron mucho de su parte. Especialmente con sus declaraciones, a todas luces sinceras y para nada 'impostadas'. Se hartaron de comentar, en público y también en privado, que Rafa Márquez era el técnico ideal para la formación de los futbolistas que están a un paso de la élite, de dar el salto al primer equipo. Glosaron sus bondades y el mensaje caló en los dirigentes del club.

GERMAN BONA

También en el propio entrenador, que vio cómo sus dos años de trabajo en el filial no habían caído en saco roto. Muchos jugadores le agradecieron personalmente todo lo que habían evolucionado con él al mando y su deseo de que continuara.

Sentirse ya no solo querido sino muy considerado entre toda la plantilla le empujó a Márquez a convencerse de que lo mejor era quedarse.

No esperó al desenlace del Oviedo

Incluso, sin aguardar al desenlace del club que más pensó en el fichaje de Márquez: el Real Oviedo. De propiedad del Grupo Pachuca, con quien Rafa tiene muy buena relación, era el elegido en caso de salida de Luis Carrión que, por cierto, se conocerá este miércoles. Márquez valoró la posibilidad, pero su pretensión era más entrenar en la Primera División. En Segunda, estaba encantado en caso de ser el Barça Atlètic, pero no lo veía tan claro en otro equipo. Una categoría donde hay muchas urgencias, sobre todo en equipos importantes, y a menudo no hay paciencia con la formación de los jóvenes futbolistas.

Rafa Márquez lo dejó todo resuelto y ya se encuentra en Estados Unidos atendiendo diversos compromisos de la Copa América.