El factor que puede alejar definitivamente a Julián Álvarez del Barça

Julián Álvarez presentó en el Camp Nou todas sus credenciales como fichaje de lujo de cara a la próxima temporada. Fue el jugador del partido, dando una asistencia clave a Simeone para provocar la tarjeta roja de Cubarsí y marcar, luego, un golazo de falta que avanzó al Atlético. El futbolista se mostró muy amistoso con los jugadores del Barça durante todo el partido e, incluso, tuvo conversaciones bromistas con Lamine Yamal durante el duelo, pero su futuro podría alejarse definitivamente del club blaugrana. La eliminatoria puede marcar mucho y en el caso de que el Atlético llegue muy lejos en esta Champions con él como factor decisivo, no le van a dejar marchar. La postura colchonera ahora es muy reacia a una negociación, pero en 15 días podrían cerrar totalmente las puertas.

El delantero argentino gusta desde hace mucho tiempo en el Barça y ahora existe el pleno convencimiento de que es el jugador idóneo para reforzar la delantera, una posición que estça diezmando los resultados del equipo blaugrana en el tramo decisivo de la temporada. El Barça necesita un jugador diferencial a nivel internacional y Julián es quien mejor se adaptaría. El futbolista estaría por la labor, pero todo está en manos de un Atlético que le tiene bien atado hasta el 2030 con una cláusula liberatoria de 500 millones de euros.

La eliminatoria de Champions puede jugar un papel decisivo y determinante en toda esta historia. Primero, porque el Atlético tiene claro que los éxitos solo se pueden lograr manteniendo a futbolistas importantes y determinantes como Julián y, segundo, porque el delantero podría variar algo su postura: el argentino siempre ha querido ganar torneos importantes y sentirse reconocido internacionalmente y veía que en el Atlético eso no iba a ser posible. Pero el discurso ahora puede ser diferente si los colchoneros acceden a semifinales de Champions eliminando al equipo blaugrana. El argumento del Atlético para retener al futbolista está ahora más claro.

La idea del Atlético es intentar una ampliación y mejora de contrato de Julián una vez finalice la temporada. Primero, desean lograr todos sus objetivos deportivos y, luego, acelerar unas negociaciones que ya han comenzado. El club rojiblanco ha dejado claro por activa y por pasiva que, tras la entrada del fondo inversor Apolo como máximo accionista, no necesita vender sino que va a tener dinero para reforzarse. A partir de ahí, todo quedaba en manos del propio Julián. El Barça necesita un gesto público del argentino para que la operación tome cuerpo, pero si el Atlético sigue adelante en la Champions, éste no se va a producir.

Hay mucho en juego en este partido de vuelta en el Metropolitano y una de las cosas puede ser Julián Álvarez. En el Barça tienen muy claro que sería prácticamente imposible sacarlo del Atlético en el caso de que ganaran la Champions, un hito histórico sin precedentes en el club colchonero. Y es por ello que en el club blaugrana, a partir de la próxima semana, intentarán aclarar cosas con su entorno. El Barça fichará delantero sí o sí y, si Julián no es posible, deberán buscar alternativas en un mercado muy complicado en esta posición.