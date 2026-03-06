El factor que acerca a Bastoni al Barça: crece el optimismo

Alessandro Bastoni es el central que encaja más al Barça para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada. El perfil del futbolista zurdo encaja por potencia, rapidez, técnica y experiencia internacional. Tanto Deco como Hansi Flick creen que es una pieza que encajaría de forma inmediata y se está trabajando en una operación en la que se empieza a ser moderadamente optimista. El club blaugrana tiene claro que hay predisposición por parte del futbolista para escuchar la propuesta blaugrana y, más, tras los últimos incidentes que han colocado a Bastoni en el foco de toda Italia y que incrementa la tensión en cada campo en el que juega.

Bastoni tuvo un incidente hace unas semanas en el duelo Inter-Juve en el que provocó la expulsión de Kalulu tras simular de forma ostentosa una falta. Las imágenes retrataron al futbolista, que fue muy criticado por sus compañeros de profesión y tuvo que salir al paso pidiendo disculpas públicamente. La tensión en Italiua ha augmentado tanto, que en los últimos partidos del Inter fuera de casa, ante Lecce y Como, Bastoni ha recibido pitadas e improperios de todo tipo cuando tocaba el balón.

El central está tan señalado que, incluso, el sindicato de jugadores de Italia, ha tenido que hablar en su favor y pedir comprensión por el error que cometió. Y es que algunos medios pidieron incluso que el futbolista fuese descartado de la selección italiana. La tensión es brutal y Bastoni no está cómodo en Italia, ni lo va a estar en el futuro, algo que podría precipitar su salida a partir del próximo mes de junio.

El Barça ha ido pausando la operación Bastoni. A principios de año, Deco se reunió con el entorno del central para conocer su predisposición a fichar por el Barça y, sobre todo, a salir del Inter de Milán. La conversación fue bien y el club blaugrana está comenzando a sentar las bases de cómo podría avanzar la negociación con el Inter de Milán, club que está tasado a Bastoni por encima de los 80 millones de euros. El Barça buscará un acercamiento para rebajar cifras, pero solo podrá tener éxito si va de la mano del propio futbolista, quien va a tener una propuesta de renovación y mejora de contrato en los próximos meses.

El club blaugrana tiene muy clara la hoja de ruta y cómo estructurar la oferta por Bastoni y creen que se puede llegar a un entente con el Inter. Y es evidente que la situación de tensión actual del jugador en el fútbol italiano ayuda. Otra cosa es que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, pero entienden que hay camino por recorrer. No es fácil, pero el escenario está absolutamente abierto.

Es por ello que el Barça maneja otras opciones en el mercado por si Bastoni se pone imposible. Micky Van de Ven (Tottenham) es uno de los centrales que gusta y que podría salir durante el próximo verano. En este caso, el club ya tiene clara la predisposición total del futbolista para fichar por encima de otras ofertas que pueda tener. La idea es invertir en un futbolista con una edad joven que pueda asentarse durante muchos años en el primer equipo.