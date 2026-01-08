Fabrizio Romano: "A Xavi Hernández le encantaría trabajar en la Premier League"

Xavi Hernández inició su etapa en Can Barça con una situación muy complicada que supo revertir de manera notable, pues llegó a mitad de temporada con el equipo al borde de la eliminación en UEFA Champions League y como noveno clasificado en Liga. Pese a no conseguir títulos ni evitar caer a la Europa League, dejó muy buenas sensaciones en el segundo tramo de campaña y clasificó al conjunto azulgrana como segundo en la competición doméstica. Aún mejor fue su siguiente curso, ya que ganó Liga y Supercopa.

No obstante, todo se torció en la 23/24, ya que el equipo catalán no ganó ningún trofeo y Xavi decidió anunciar que no continuaría cuando se terminara esa temporada, previo paso a anunciar que sí quería continuar para, finalmente, terminar siendo cesado. Tras finalizar su etapa en los banquillos como culer, no ha vuelto a dirigir a ningún otro club, aunque tiene una preferencia clara según comenta el reputado periodista Fabrizio Romano.

Xavi Hernández dirigiendo en un partido del Barça / Somos Futbol

La Premier League, el gran sueño de Xavi

En los últimos días el Manchester United ha despedido a Ruben Amorim e iniciado un proceso de elección de su próximo técnico a largo plazo. En este sentido, uno de los nombres que han sonado con más fuerza es el del egarense, siempre vinculado con la posibilidad de hacerse cargo del conjunto de Old Trafford. Sin embargo, el periodista italiano es claro sobre esta posibilidad: "En estos momentos, no estoy al tanto de negociaciones de Xavi y el Manchester United. El United ha iniciado ahora el proceso de selección de su entrenador y habrá que ver que puede suceder en el futuro. A día de hoy no hay nada avanzado ni nada concreto".

Eso sí, posteriormente de aclarar la situación entre el español y el club mancuniano, Fabrizio da la que puede ser la clave para entender los próximos pasos del exfutbolista: "Lo que sí puedo decir es que a Xavi le encantaría entrenar en la Premier League, se siente preparado para volver a entrenar y escribir un nuevo capítulo después de su salida del Barcelona y de tomarse un tiempo para desconectar. Él está listo y está muy abierto a dirigir en la Premier algún día, pero por el momento, no estoy al tanto de negociaciones de Xavi y el Manchester United".

Por lo tanto, independientemente de si recalará en los 'red devils' o no, parece claro que la intención del de Terrassa pasa por entrenar en Inglaterra tarde o temprano.