Fabrizio Romano desvela los movimientos del Barça por Rashford: "La decisión técnica es quedárselo"

El futuro de Marcus Rashford en el Camp Nou empieza a tomar forma definitiva. Según ha confirmado el periodista Fabrizio Romano en DAZN, la hoja de ruta del club catalán es clara, ya que "la decisión del Barça es quedarse con Marcus Rashford". No es solo un deseo interno, sino que ya se ha trasladado formalmente al entorno del futbolista: "La decisión técnica del Barça ya se la han contado al jugador y a su hermano, que es su agente", asegura el especialista en el mercado.

La relación entre ambas partes atraviesa su mejor momento, consolidada por el gran rendimiento del inglés en Europa. Romano subraya que "la intención del club es quedarse con Rashford" porque "están muy contentos y también Rashford está muy contento en el Barça".

Sin embargo, la operación definitiva entrará en su fase decisiva en los próximos meses, donde el club deberá ejecutar la opción de compra. En este sentido, el periodista advierte que el factor económico será el gran juez, recordando que "el Barça tendrá que decidir; son 30 millones de euros".

Más allá del coste del traspaso con el Manchester United, el club deberá hacer frente a una ficha salarial de primer nivel. No obstante, el compromiso del delantero con el proyecto azulgrana ya quedó demostrado en su llegada, un gesto que Romano pone en valor al recordar que "Rashford ya ha perdonado muchísimo dinero este verano pasado para llegar al Barça".

Noticias relacionadas

El desenlace final también estará condicionado por la estabilidad en Old Trafford, pues aún está por ver "quién va a ser el entrenador del Manchester United", donde actualmente Michael Carrick ejerce de interino.