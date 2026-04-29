Fabrizio Ravanelli, ex de la Juventus: "Fichar a Lewandowski sería un paso atrás"

El futuro de Robert Lewandowski sigue siendo tema de debate y controversia, especialmente en el entorno de los clubes a los que se relacionan con el delantero polaco del FC Barcelona. El que suena con más fuerza es la Juventus de Turín (junto al Milan), hasta el punto de que Pini Zahavi, el representante de Lewy, se ha desplazado estos días al norte de Italia para mantener reuniones con los representantes de estos dos históricos italianos.

¡Cinco minutos necesitó Lewandowski para conseguir el doblete! / Champions

Hay que ve bien el fichaje de un 'killer' del área que sigue registrando buenos números (17 goles lleva con el Barça esta temporada) y quienes creen que sus 37 años son una losa demasiado pesada. Es el caso de Fabrizio Ravanelli, delantero de los años 90 muy recordado por su aspecto físico con cabellos blancos y que marcó 69 goles en 160 partidos con la Juventus. Para los aficionados de la 'vecchia signora' es toda una institución y todo lo que diga el actual asesor del Olympique de Marsella es tenido en cuenta.

Ravanelli, Marchisio, Conte, Ferrara, Torricelli, Montero, Lippi, Pepe, Iuliano, Di Livio, Pessotto y Peruzzi / Instragram

Ravanelli: "No lo veo"

Ravanelli recela del fichaje de Lewy por la Juve. "No lo veo", expresa con claridad 'Penna Bianca' (pluma blanca) en una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport'. Y es que Ravanelli considera que contratar a un futbolista que el agosto cumplirá 38 años "enviaría un mensaje equivocado a la afición de la Juventus y a la planificación".

Ravanelli aclara que "Lewandowski es un gran jugador, todos sabemos que es un campeón", pero decantarse por un futbolista ya muy veterano en vez de dar oportunidad a jóvenes valores supondría "un paso atrás". Y es por este motivo que se muestra reacio.

"La Juventus debería buscar otros talentos para la delantera. Este club necesita a futbolistas que cuenten con un gran futuro por delante y que quieran construir aquí su carrera", reiteró Ravanelli, nacido en 1968 y que ganó en 1996 la Champions League con la Juventus. Tenía 28 años, pero aparentaba varios más.

Osimhen adelantó al Galatasaray en el derbi turco / Galatasaray

Su apuesta es Osimhen

Fabrizio Ravanelli no solo descartó la opción de Robert Lewandowski, sino que dio nombres en la citada entrevista sobre quién, debería ser el referente ofensivo de la 'vecchia signora' la próxima temporada. En su opinión, la entidad turinesa debería echar el resto para fichar al nigeriano Víctor Osimhen, de 27 años.

"Haría cualquier cosa para ficharlo a pesar de su cláusula y de que no sería nada fácil", comentó sobre el delantero del Galatasaray, cuyo precio fijado por el club de Estambul rondaría los 75 millones de euros. Y si no es posible Osimhen, otra opción para la 'vecchia signora' sería Gabriel Jesus, que bajaría hasta los 35-40 'kilos'. Más económico sería un Robert Lewandowski que acaba contrato con el FC Barcelona y lleva dos décadas marcando goles, pero Ravanelli no es de la misma opinión que los dirigentes 'bianconeri'.