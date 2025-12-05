Fàbregas solo quiere entrenar al Barça o al Manchester City

Cesc Fàbregas es uno de los técnicos de moda en el fútbol europeo. El exfutbolista del Barça, que se retiró en el Como en 2023, asumió las riendas del primer equipo ese mismo año como asistente y, ya en la temporada 2024-25, como entrenador principal. Su fantástico desempeño no ha pasado desapercibido para grandes clubes europeos, pero el deseo del catalán es dirigir al FC Barcelona o al Manchester City.

En el país transalpino, ya apuntan que Fàbregas no tardará en abandonar la Serie A rumbo a un proyecto de mayor entidad. El preparador catalán, que está creciendo a pasos agigantados, tiene en mente entrenar en un futuro al Barça o al City, según indica 'El Corriere della Sera'. El citado medio ha explicado que solo saldrá del Como para recalar en uno de estos dos banquillos, casualmente donde Guardiola, uno de sus mentores, ha transcurrido gran parte de su carrera como técnico.

En verano rechazó al Bayer Leverkusen y al Inter

Fàbregas, en su primer curso en la élite, situó al recién ascendido club norteño en la décima posición de la Serie A, potenciando a jóvenes talentos que han pasado a convertirse en referentes de la competición, como Nico Paz, quien puede regresar al Real Madrid el próximo verano, o el exbético Assane Diao.

Su notable campaña de debut en la primera categoría llamó la atención de grandes clubes europeos, como el Bayer Leverkusen o el Inter de Milán. Los alemanes consideraban al exjugador de 38 años como el perfil idóneo para sustituir a Xabi Alonso, mientras que los italianos querían emprender un proyecto joven de la mano de Fàbregas tras la exitosa etapa de Simone Inzaghi al frente del banquillo 'nerazzurri'. Sin embargo, el entrenador del Como rechazó ambas propuestas.

El exjugador de Arenys de Mar, que ha mamado fútbol de diferentes estilos, desde Wenger hasta Guardiola pasando por Mourinho, continúa sacando rédito al club del norte de Italia, pues actualmente se encuentra en la quinta posición a solo cuatro puntos del líder, el Milan. El Como sueña con, al menos, disputar competición europea, mientras que Fàbregas espera pacientemente la llamada de Manchester City o Barça.