Fabio Capello sobre Lamine Yamal: "Es muy bueno pero no tiene la genialidad de Messi"

Fabio Capello fue uno de los invitados en la presentación de los nominados de los Premios Laureus, de donde es embajador. El que fue técnico del Real Madrid o Milan y selección inglesa entre otros, fue preguntado por Lamine Yamal, que está nominado en la categoría revelación mundial del año.

"Yamal es un chaval que está haciendo cosas importantes. Dijeron, cuando empezó a jugar en el Barça, que era el nuevo Messi. No, no llega a ese nivel. Hablemos claramente. Es un jugador extraordinario, muy bueno. Pero no tiene la genialidad de Messi. Porque Messi es un genio; ha sido un genio. Él (Lamine) es un jugador espectacular, top absoluto, y merece este premio".

España arrasa en las nominaciones

La selección española de fútbol, el Real Madrid y el FC Barcelona Femenino aspiran a ganar el Laureus a Mejor Equipo del año. Capello también habló sobre su candidato favorito: "Debería ganar la selección española. Es el equipo de todo el país. España siempre tiene calidad. El entrenador ha hecho un trabajo extraordinario; ha puesto a estos jugadores juntos, ha creado espíritu de equipo. Ganó el título ante Inglaterra, que siempre llega ahí pero nunca gana".

Capello se deshizo en elogios hacia el futbol español: "En España se juega el mejor fútbol que se puede ver. Tiene jugadores de gran calidad también de fuera. España es la campeona de Europa. Ha ganado la Champions. Ganan demasiados títulos. Por segundo año consecutivo los nominados de fútbol son todos españoles. Dominar de esa manera es difícil".

Aitana, repite

Capello también puso en valor la segunda nominación consecutiva de Aitana Bonmatí, que se hizo con el premio a Deportista Femenina del año en la pasada edición. "Hace algo que las otras no hacen. Aitana es la mejor jugadora de España; la mejor del mundo. Cuando tienes que elegir a una futbolista como la mejor no hay nadie mejor que ella".