Fabián, pieza clave en el fichaje de Ferran Torres por el PSG

El fichaje de Ferran Torres por el PSG puede ser un hecho esta misma semana. Ha sido una operación fraguada en los dos últimos meses y llevada con la máxima discreción hasta el punto de que el Barça no tuvo constancia del interés oficial hasta que el futbolista no estuvo atado. Los parisinos se movieron muy bien en el entorno del delantero y con el propio Ferran en una negociación calmada y que vivió sus momentos clave durante el Mundial. Solo una filtración surgida desde Francia pudo llegar a hacer tambalear el fichaje, pero todo ha salido adelante. Y uno de los protagonistas de toda esta operación fue el centrocampista Fabián Ruiz, según 'Radio Montecarlo, encargado de disipar cualquier duda que pudiera tener el futbolista.

El PSG planificó el verano con el objetivo de remodelar la posición de '9'. De hecho, Luis Enrique suele jugar sin un delantero centro clásico y solo utiliza la posición en partidos que se complican a nivel ofensivo y tiene al equipo estancado. Los últimos fichajes en esta posición no han tenido el efecto deseado y el PSG quería deshacerse de dos de las piezas que no han funcionado -Gonçalo Ramos y Kolo Muani- para fichar otro tipo de delantero. Y ahí, Luis Enrique, con voz y voto dentro del club por los títulos logrados, puso encima de la mesa el nombre de Ferran Torres. Le conocía, su situación contractual le hacía atractivo y se trataba de un delantero rápido, que tiene muy bien desmarque y que también puede jugar en banda.

La dirección deportiva movió la primera ficha con su entorno y la cosa empezó a avanzar bien. Luego entró Luis Enrique, que le explicó al futbolista sus planes deportivos. Ferran tiene muy buena relación con el entrenador que le hizo triunfar en la selección y se mostró totalmente abierto al fichaje. Quedó convencido con lo que escuchó y, sobre todo, se sintió valorado y querido.

El último eslabón negociador en todo este engranaje perfecto del PSG fue Fabián. El también internacional le habló del club, del vestuario, del equipo, de la ciudad y de todas las dudas de infraestructura que pudiera tener Ferran. Y el delantero terminó el Mundial absolutamente convencido de un cambio de aires.

Tras el Mundial, llegó la propuesta económica del PSG hacia el jugador y todo quedó listo. Ferran ya estaba totalmente de acuerdo y así se lo comunicó al Barça dando luz verde a las negociaciones entre clubs, que deben desembocar en un acuerdo total esta misma semana.