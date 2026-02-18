El extremo que ya está a prueba en el Barça Atlètic

Obligado a mover ficha, el Barça Atlètic ha visto cómo sus dos delanteros titulares, Víctor Barberá y Òscar Gistau, decían prácticamente adiós a la temporada. El club azulgrana realizó una incorporación importante en el mercado invernal (Joaquín Delgado), pero sigue necesitando más efectivos en ataque. Dani Rodríguez y Sama Nomoko también están KO y tienen números de no reaparecer más este curso, así que Alexanco, Andrés Manzano y compañía han tenido que buscar soluciones de urgencia.

Hamza Abdelkarim aterrizó también en enero, pero aún tardará en recibir la luz verde a nivel burocrático para debutar. El mercado está cerrado en cuanto a fichajes y cesiones de jugadores con contrato en vigor, pero el club ha aprovechado la oportunidad de un jugador que estaba sin equipo. Hablamos de Jon Cabo, que el curso pasado jugó en el Lugo y que ha entrendo estas semanas en el Barakaldo.

Entrenando ya con el filial

Según ha podido saber SPORT, este miércoles ha empezado a entrenador con el cuadro de Belletti y pasará un periodo de prueba (algo que avanzó 'As' hace unos días). Si convence, se le firmará hasta final de curso para reforzar la posición de extremo. El delantero vasco de 25 años formado en el fútbol base del Athletic está libre y puede fichar por el club que desee contratarlo sin ningún problema legal. Cabo jugó hasta el 4 de mayo del 2025 en el Lugo pero posteriormente sufrió una lesión de ligamentos cruzados en un entrenamiento y hasta ahora ha trabajado en la recuperación sin estar ligado contractualmente a ningún club.

Lo curioso es que su último partido con el Lugo fue contra el Barça Atlètic. Aquel día Jon Cabo fue el extremo izquierdo titular del conjunto gallego que perdió (0-4) ante el equipo que dirigía Sergi Milà. Jon Cabo fue titular la temporada pasada en el Lugo en la Primera Federación y anteriormente militó en el Sestao y en el Bilbao Athletic. Cabo también puede jugar de extremo derecho, mediapunta e incluso como delantero centro. En el filial del Athletic jugó tres temporadas siendo un jugador importante que llegó a entrenar con el primer equipo. Jon Cabo incluso debutó con el conjunto de Ernesto Valverde en dos partidos amistosos.

En manos de Belletti

Veremos si Belletti lo ve en forma y aprovechable para sumar a la causa en busca del ascenso a Primera RFEF