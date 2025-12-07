De extremo a jugar liberado, otro pasito de Lamine parecido al que dio Messi

Era una cuestión de tiempo. Lamine Yamal jugó la mayoría de sus años en el fútbol base como delantero centro y aunque en el primer equipo siempre ha ejercido de '7' su función en el equipo cada vez está más alejada de la de un extremo puro.

Contra el Betis, sin Olmo y con Fermín volviendo, Hansi Flick decidió que el de Rocafonda ejerciera el rol del dorsal de su camiseta. Más allá de que el resultado acompañó (3-5) la prueba del '10' con Lamine, funcionó.

En los esquemas de Hansi, la función del '10' es la del mediapunta que conecta con el delantero centro.

Allí jugó Lamine Yamal durante 67 minutos hasta que Fermín entró por Roony y el futbolista nacido en Esplugues y criado en Rocafonda volvió a su demarcación natural de extremo derecho.

Lamine jugó de '10' contra el Betis / Valentí Enrich

El Betis era seguramente un buen rival para probar a Lamine en una posición centrada. Los de pellegrini son un gran equipo con balón pero en la fase defensiva es un equipo menos agresivo y este escenario era el ideal para configurar un centro del campo como el que planteó Flick.

Las tres alturas de la medular tenían un rol claro. Eric ejercía de '6' siendo el mediocentro defensivo mientras que Pedri jugaba como siempre de 8' con la misión de ayudar al mediocentro y enlazar con el mediapunta que era siempre Lamine Yamal.

Y allí es donde Lamine se encontró muy a gusto y no solo con balón. En la fase ofensiva la presencia de Roony, Ferran y Rashford por delante le daba muchas opciones de pase.

En la fase de recuperación de balón a Lamine se le vio muy metido en tareas de presión y repliegue con un derroche físico que convenció a Flick.

Esta función de '10' obliga en algunas fases del encuentro a retrasar su demarcación y actuar como interior derecho con lo que el recorrido de kilómetros es mayor de lo que habitualmente está acostumbrado a realizar Lamine.

Roony celebra con Lamine un gol / Valentí Enrich

Cuando Guardiola pidió a Messi que jugara de falso 9 en el Bernabéu el día del 2-6 Leo viajó a sus orígenes en el fútbol base en una etapa en la que el argentino ejercía de mediapunta en un 3-4-3.

Messi pasó en el primer equipo de ser un extremo derecho a ser la punta de lanza del equipo. el viaje de lamine en La Cartuja fue parecido aunque con matices.

Lamine sí que había jugado por dentro en su etapa en la cantera pero en su caso no fue de mediapunta sino como falso 9. Y al revés que Leo su estreno a nivel profesional jugando de inicio liberado fue como mediapunta y no de falso 9. Ferran estaba como delantero centro nato y Lamine claramente estaba situado por detrás.

El Betis sufrió a Lamine Yamal / Valentí Enrich

En el Bernabéu, con la pubalgia muy activa, Lamine ya disputó muchos minutos de la segunda mitad como centrocampista pero ante el Betis la disposición inicial era evidente.

Roony y Rashford eran los extremos puros y Lamine jugaba entre Eric y Pedri en el centro del campo y Ferran Torres en la delantera.

Uno de los puntos fuertes de lamine ejerciendo de mediapunta es que su visión de juego única para inventar pases imposibles gana presencia ya que entra más en juego y tiene más futbolistas por delante a los que asistir. Todos los entrenadores que han dirigido a Lamine en la cantera coinciden en señalar que el de rocafonda acabará jugando con libertad por dentro.

Con la vuelta de Fermín y el posterior regreso de Olmo Lamine volverá sin duda a ejercer de '7' pero Flick ya ha comprobado que con libertad entre líneas el prodigio de 18 años del fútbol mundial también puede ser explosivo.

Lamine Yamal puede jugar donde quiera / Valentí Enrich

En sus nueve años de crecimiento en el fútbol base solo en su última temporada en el Juvenil A ejerció habitualmente de '7'.

En sus cinco años de fútbol-7 solo al principio actuó en algún momento de lateral izquierdo pero en la mayoría de sus partidos la demarcación de Lamine era la de delantero centro.

En su salto al fútbol-7 Lamine jugó en sus dos años de infantil como falso 9 y no fue hasta su curso en el cadete a cuando empezó a alternar su rol de '9' con el de extremo derecho. Óscar López, en el Juvenil A, fue su primer técnico que lo ubicó siempre enganchado a la banda derecha.

Lamine Yamal jugaba de falso 9 / Valentí Enrich

Más allá de cuestiones tácticas Lamine necesita recibir muchos balones y cuando más cerca del área mejor. El de Rocafonda es tan bueno que puede ejercer de extremo, interior, mediapunta, delantero centro o falso '9'.

Lo importante para él es poder jugar con cierta libertad para potenciar su creatividad a la hora de combinar, asistir, regatear y finalizar. Jugar por dentro puede potenciar todas sus habilidades y al final Flick y todos sus entrenadores lo que buscan es que sea un jugador letal e indefendible para los rivales.