El extremo de futuro que persigue el Barça: "Me recuerda a Lamine en sus inicios"

El FC Barcelona sigue picando piedra para incorporar talento de futuro y mejorar las prestaciones de una plantilla que cada año debe ser más competitiva. No queda otra para competir con los clubes de nivel TOP europeo. Intentar paliar esa falta de 'fair play' y esas limitaciones económicas en el mercado con movimientos estratégicos con promesas incipientes y perfiles con un contexto interesante. En esas andan Deco, Joao Amaral y el equipo de 'scouting' del club barcelonista. Y uno de los nombres subrayados en rojo en la lista de prioridades, el de Jesse Bisiwu.

Este extremo belga de origen ghanés es una de las perlas más codiciadas del viejo continente. Fuentes cercanas al jugador confirman que el Barça está monitorizando la situación del extremo , aunque tienen encima de la mesa otras ofertas importantes. El club azulgrana está en una posición preferencial pero todavía se deberá remar para amarrar a uno de los extremos más prometedores de Europa.

A fuego lento

Este periódico también se ha puesto en contacto con el Club Brugge, entidad a la que pertenece el jugador. Desde el club belga reconocen que son conscientes del interés del Barça, aunque matizan que en ningún momento Deco ni João Amaral se han dirigido directamente al Brujas para comunicar una intención formal de fichaje. La postura del club es clara. Harán todo lo posible para renovar al futbolista y, en caso de una futura venta, no pondrán las cosas fáciles.

Bisiwu, del Brujas / Brujas

La situación a nivel contractual está así. Con el Brujas apretando para prolongar el contrato de su diamante (termina en 2027) y el Barça y otros clubes insistiendo para evitar que amplíe esa vinculación y que firme su primer contrato profesional. Charlamos con el 'scout' especializado en fútbol africano Vinyl Tong. Trabaja para el Malmö y es ghanés, como Bisiwu, que tiene sus orígenes en ese país. Y como David Oduro y Aziz Issah, otras dos perlas de Ghana que visten de azulgrana.

Destaca por su explosividad y su confianza en el uno contra uno

"Jesse es un joven y prometedor extremo formado en el Club Brugge y que actualmente está adquiriendo experiencia en el Club NXT (filial). Su perfil refleja el de un atacante de banda moderno, ideal para el fútbol de posesión", explica Tong, que añade que "es de nacionalidad belga con raíces ghanesas y destaca por su explosividad, control preciso y confianza en el uno contra uno, especialmente cuando juega desde la banda izquierda y penetra hacia el interior con su pierna derecha, más potente".

El 'scout' Vinyl Tong, junto al actual jugador del Barça David Oduro / SPORT

"Me recuerda a Lamine en su etapa de La Masia. Técnicamente seguro y cómodo en espacios reducidos, muestra un buen posicionamiento sin balón. Bisiwu se considera más una promesa a largo plazo que una incorporación inmediata al primer equipo, pero su base técnica, disciplina táctica y potencial explican el interés de clubes de élite", remata el 'scout' del Malmö.

Doblete brillante de Jesse Bisiwu en la UEFA Youth League / UEFA

Bisiwu salió de las inferiores del OH Leuven y fue captado por el Brujas con 12 años. Todavía no ha debutado con el primer equipo de la entidad belga, pero sí que entrena con frecuencia a las órdenes de Ivan Leko.