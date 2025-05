Se ha abierto la veda con el caso Joan Garcia-FC Barcelona. El nombre del portero del Espanyol, que ya generaba interés en el Barça desde hace meses, ha estallado este domingo durante el Athletic-Barça. La 'Cadena SER' ha asegurado que el futbolista ya conoce las intenciones del club azulgrana y que aceptaría salir cedido el próximo curso al Valencia.

Pese a algunas malinterpretaciones que apuntaban a que el futbolista aceptaría marcharse al eterno rival de su actual equipo, parece que todavía no ha tomado una decisión el portero de Sallent. Tiene propuestas tanto de España como del extranjero. Y todas ellas cubren su cláusula de rescisión, que es bastante asequible para lo que es el mercado: 25 millones de euros. Bajaba a 15 incluso si el jugador descendía. Y subiría a 30 si fuera citado por Luis de la Fuente con la selección absoluta este lunes.

MANOLO, CONTUNDENTE

Acerca de todo el embrollo con el arquero del Espanyol habló su aún técnico, Manolo González, en 'RAC1': "Sé que Joan tiene un sentimiento perico fuerte. No estoy en su cabeza, pero me extrañaría mucho que Joan Garcia fuera al Barça. Le he dicho que se lo piense bien y que no solo decida por el dinero".

Sin duda, palabras que enfrían un poco toda la expectación que se ha levantado con esa posible llegada del guardameta al club azulgrana. Aun así, lógicamente, la decisión final la tomará el propio protagonista. Tiene tiempo para decidir y son muchos los pretendientes.