La extraña pareja de Flick para sustituir a Pedri

Cuando César Soto Grado enseñó la segunda amarilla a Pedri en el césped del Santiago Bernabéu en los últimos minutos del clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, Hansi Flick, sancionado ese día y presente en las gradas del coliseo blanco, ya se tuvo que hacer a la idea que ante el Elche le tocaría innovar en el centro del campo con la ausencia del canario.

El golpe, no obstante, fue mayor cuando empezó la semana y los servicios médicos del club confirmaron que el tinerfeño estará de baja más de un mes por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que es aún más grave de lo que marcaba el primer diagnóstico con un tiempo de baja se irá a un mínimo de seis semanas.

Desde que llegó Flick al banquillo, Pedri había sido el hombre de hierro de la sala de máquinas culé con solo una ausencia en la primera temporada del alemán y una racha, hasta la fecha, de 41 partidos consecutivos entre el Barça y la selección.

Con el capitán del timón azulgrana en la lona, en SPORT ya exploramos las opciones del alemán para suplir su ausencia sobre todo poniendo el foco en el rol de Frenkie de Jong, dueño del doble pivote junto a Pedri que, ante su ausencia, deberá asumir galones con el balón en la segunda altura del mediocampo culé.

El noviembre de Marc Casadó

No obstante, el nombre que entra en escena con fuerza es el de Marc Casadó. El canterano azulgrana, que en verano cerró cualquier puerta a una posible salida pese al interés generado por su nombre ante su más que posible falta de minutos en el Barça, está preparado para volver ser capital para Hansi Flick como lo fue el año pasado y ante el Elche volverá a formar parte del once de inicio como lo hizo en los dos primeros partidos tras el segundo parón por selecciones ante Girona y Olympiacos.

Aunque en el Bernabéu no fue de la partida, el de Sant Pere de Vilamajor será el elegido para ser titular en el pivote defensivo este noviembre formando pareja con De Jong, un dúo que Flick todavía no ha utilizado esta temporada en la base de la jugada, y es que ante el Girona, cuando Marc empezó sobre el césped junto a Pedri y el holandés, fue Frenkie el encargado de dar el salto a la mediapunta como ya hizo el año pasado en sus primeros minutos tras la lesión de tobillo.

Este curso, Casadó ha salido de inicio en cinco de los trece partidos que ha disputado el Barça, siendo sustituido al descanso en dos de ellos (Levante y Oviedo) en busca de la remontada. En todos ellos, el '17' culé tuvo a su lado a Pedri, y ahora tocará compartir escenario con un De Jong que, aprovechando la presencia de Marc, podrá desempeñar un rol más similar al que le hizo deslumbrar en el Ajax. En el último entrenamiento de la semana, el alemán ensayó sobre el césped con ambos en la base de la jugada con Fermín en la mediapunta.

Pese a que el cuerpo técnico piensa en ir dando más minutos Marc Bernal en el intento del club de rodarlo tras su lesión, lo cierto es que las lesiones de Pedri y Gavi en el centro del campo harán que Casadó vuelva a ser imprescindible al lado del neerlandés en los próximos seis encuentros (Elche, Brujas, Celta, Ahletic, Chelsea y Alavés) que marcarán el devenir de la temporada.