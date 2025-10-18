"¿Puedes jugar de delantero?", la conversación entre Flick y Araujo que decidió el derbi

La suerte del campeón está en cosas como estas. Flick metió a Araujo de delantero centro a la desesperada, intentando emular a Cruyff con Alexanco. Los culés no habían encontrado en todo el partido su mejor versión; entre la dura derrota ante el Sevilla y el triste empate ante el Girona que estaba en el marcador, el Barça llegaría con una muy mala dinámica al clásico contra el Real Madrid.

Pero en ese momento apareció la extraña decisión técnica de Flick para salvar tres puntos de oro en Montjuïc. Frenkie de Jong recibió un gran pase al espacio de Roony Bardghji y metió un centro a la desesperada a la frontal del área pequeña para que Araujo la enviase al fondo de la portería de Gazzaniga. Un gol que desató la euforia en Montjuïc y salvó un 'match ball' importantísimo en el último minuto del añadido.

Fue la primera y única que tuvo el uruguayo dentro del área y ni siquiera fue por arriba como se esperaba el alemán. Araujo entró en el 82 por Casadó y se posicionó como delantero centro junto con Marcus Rashford; la idea era ganar alguna jugada por arriba para intentar ganar el encuentro. El plan salió a la perfección y los culés pusieron la presión en el Real Madrid para llegar líder al clásico.

"Dije que iba a marcar y todos se rieron"

Todo este plan arrancó minutos antes, cuando Flick estaba pensando en cuál sería su último cambio. Lo primero que hizo el alemán fue preguntar al uruguayo si podía jugar de delantero centro y Araujo demostró su compromiso aceptando sin dudar. Tal y como confesó Flick en DAZN tras el pitido final.

Araujo confirmó la conversación y añadió una divertida anécdota. Él y Flick estaban convencidos; el banquillo azulgrana, no tanto: "Todo el mundo sabe que jugué de delantero; si jugase de delantero, podría meter muchos más. No, es broma. Sí, me lo ha preguntado el míster, si podía jugar. Les dije cuando calentábamos a los otros: 'Si entro, meto gol'. Y todos se rieron. Pero así fue. Muy feliz", explicó con una sonrisa en la boca el nuevo delantero culé.

A la desesperada sin claridad en el ataque

El Barça estaba roto. Muy precipitado en los ataques, prácticamente sin centro del campo tras el cambio de Pedri, y parecía que el 1-1 no se movería del electrónico. La temporada pasada el Barça ganó varios encuentros en el último minuto, pero en esos nunca perdió su esencia. Esta temporada, sabiendo que está costando más, Flick intentó probar otra manera de atacar.

Es el segundo tanto de Ronald Araujo esta temporada tras el que marcó ante el Oviedo el 25 de setiembre. Ese día, su tanto sentenció la remontada en el Carlos Tartiere.

Los azulgranas llegarán al clásico con opciones de arrebatarle el liderato a los blancos o incluso ser líderes si el Madrid no gana al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Cuando la victoria parecía perdida, Flick probó a la desesperada y Araujo cumplió para salvar tres puntos que pueden terminar valiendo mucho a final de temporada.