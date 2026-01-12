El éxtasis de Fermín y sus palabras a la grada: "¡A chupar, chupa, a tu casa!"

La euforia desatada de los jugadores tras levantar la Supercopa al cielo de Jeddah dejó todo tipo de momentos. Más allá del juego, las cámaras de Movistar+ captaron la cara más visceral de los jóvenes de la Masia. Entre ellos, destacó el "recado" de Fermín López a un sector de la grada, que rápidamente se volvió viral.

En plena celebración sobre el césped, mientras compartía abrazos con Lamine Yamal y Marc Casadó, el del Campillo se dirigió con vehemencia hacia una zona del estadio ocupada mayoritariamente por aficionados rivales. "¡A chupar, chupa, a tu casa!", gritaba el jugador, visiblemente encendido. Unas imágenes que reflejan a la perfección los 90 minutos de pulsaciones a mil que se vivieron.

No fue el único. Pau Cubarsí, siempre comedido y maduro pese a sus 18 años, también liberó toda la tensión acumulada. Nada más sonar el pitido final, el central catalán dedicó un corte de mangas a la grada, un gesto poco habitual en él que resume la hostilidad que sintieron los blaugranas en algunos tramos del partido.

Fermín fue titular y, aunque no tuvo el brillo goleador de otras noches, su entrega fue innegociable. Estuvo cerca de abrir la lata en la primera mitad, pero una mano salvadora de Courtois le negó el gol, aunque asistió a Raphinha en el primer tanto del partido.

En la segunda parte, cuando el desgaste empezaba a pasar factura, Flick le sustituyó para dar entrada a Dani Olmo, que terminó de asentar el dominio culé. Desde el banquillo y, más tarde, sumado a la fiesta sobre el césped, Fermín, ese corazón caliente que define su ADN, vivió el triunfo como el que más.