La expulsión de Pedri, triste guinda final para el Clásico

No fue el día del Barça en el Bernabéu. El equipo azulgrana fue una sombra de lo que mostró hace un año en el coliseo blanco, cuando pasó como un ciclón y vapuleó al por aquel entonces cuadro dirigido por Carlo Ancelotti. No salieron las cosas, el juego no fluyó y a los de Flick se les vio impotentes en la segunda mitad cuando buscaban a la desesperada el empate.

Las bajas de Olmo, Lewy y Raphinha pesaron mucho, pero aun así no fue capaz Flick desde la cabina y Sorg sobre el verde de encontrar soluciones a la falta de luz del equipo. Precisamente, como es habitual, uno de los pocos que arrojó algo de claridad al juego opaco del club barcelonista fue un Pedri que terminó expulsado.

FATALIDAD FINAL

El de Tegueste, clave con su recuperación en el 1-1 de Fermín, se desgastó y lo intentó de todas las formas. No fue su actuación más brillante, pero nada que reprochar al canario. En una acción totalmente desafortunada, un control que se le fue un poco largo fruto del cansancio, el '8' derribó a Camavinga. Era el minuto ya 99 y el propio futbolista era consciente de que la entrada era merecedora de amarilla. De hecho, poco antes ya se había librado de la segunda el futbolista formado en la UD Las Palmas.

Jude Bellingham y Pedri, en una acción del clásico. / VALENTÍ ENRICH

Una fatalidad para poner la guinda a un Clásico para olvidar en las filas del FC Barcelona. Flick, que ya podrá sentarse en el banquillo la próxima semana ante el Elche en Montjuïc, no podrá contar para ese encuentro de la Jornada 12 frente al conjunto ilicitano. Pésima noticia para los intereses barcelonistas porque no contar con Pedri es no contar con el jugador más en forma del Barça actualmente. La parte 'positiva', que podrá descansar antes de ir con la selección española en el parón.