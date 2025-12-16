El expresidente de la Sepi Vicente Fernández intermedió entre el Barça y Erri Berri SL

El expresidente de la Sepi Vicente Fernández reveló el pasado sábado en su declaración ante la Audiencia Nacional que, entre otras empresas, la trama de amaños desarticulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabajó para el Fútbol Club Barcelona en la construcción del nuevo Camp Nou, según informa 'El Confidencial' citando fuentes presentes en el interrogatorio.

Según el testimonio de Vicente Fernández, colaboró con el club blaugrana para que la compañía Erri Berri SL, implicada en la presunta red de la llamada operación Leire, participase en las obras de demolición parcial del Camp Nou para llevar a cabo la remodelación.

Fernández se encuentra en libertad provisional tras ser detenido junto a la ex militante del PSOE, Leire Díez Castro, y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar 2000 SL, por su presunta implicación en una red que habría aprovechado "su relación e influencia" en instituciones y cargos públicos del PSOE para manipular supuestamente adjudicaciones y concesiones a cambio de sobornos.

Vicente Fernández declaró el sábado 13 de diciembre ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña y según las fuentes consultadas por 'El Confidencial', negó haber cometido ningún tipo de irregularidad. Aseguró que se limitó a asesorar a empresas que necesitaban ayuda para relacionarse con la Administración y mantuvo que todos sus ingresos estaban justificados con facturas.

El expresidente de la SEPI desveló que, entre sus clientes, se encontraba el FC Barcelona. Fernández dijo que, a través de Servinabar 2000 SL, puso en contacto al club catalán con Erri Berri SL, una compañía de Olite (Navarra) especializada en grandes demoliciones. En concreto, esta empresa habría intervenido en el derribo de la estructura del antiguo Camp Nou.

Erri Berri SL es investigada por la Guardia Civil pues figura en una de las cinco presuntas operaciones de amaño que los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción atribuyen a la trama de la operación Leire.