Explota la joya brasileña que Deco quiso fichar

Rayan entró en la órbita blaugrana desde 2022, cuando entonces solo tenía 15 años y ya era visto como una de las grandes promesas de la cantera del Vasco da Gama, uno de los históricos clubes brasileños.

Muy atento a lo que ocurría en su país, Deco, entonces asesor externo de Joan Laporta, emplazó al Barcelona a mover ficha por un futbolista que podría llegar a ser muy válido en unos años. Este delantero zurdo de 1,85 m ya impresionaba por su precocidad y sus condiciones físicas y técnicas sobresalientes.

El extremo carioca, nacido y criado en la favela de Barreira do Vasco, que circunda el estadio de São Januário, entró en el radar de observación de los técnicos blaugranas que peinan el mercado brasileño.

Rayan juega en el Vasco da Gama con Philippe Coutinho / Matheus Lima/Vasco

La apuesta por Rayan era un proyecto a medio plazo, porque el delantero solo podría dejar su club de formación en el verano de 2025, cuando cumpliera la mayoría de edad. La idea siempre fue que completara su formación en el Barça Atlètic, donde tendría que aprender el solfeo táctico blaugrana antes de dar el salto al primer equipo.

El futbolista se mantuvo en su país y ha ido completando etapas formativas. A principios de 2023, con 16 años, debutó con el primer equipo del Vasco, convirtiéndose en el canterano más joven en recibir la alternativa en el siglo XXI.

Después de algunos altibajos —lo que es normal en futbolistas que acceden al fútbol profesional tan jóvenes—, Rayan se ha asentado definitivamente en el primer equipo del Vasco da Gama.

Un delantero total

Hoy, a los 19 años, es uno de los jugadores en mejor forma del Brasileirão 2025, donde está marcando diferencias. Su progresión se debe, en parte, a la figura de su técnico, Fernando Diniz, que se ha dedicado en cuerpo y alma a educarlo futbolísticamente y a crear un contexto para que pueda brillar su innegable talento. A Rayan no eran pocos los que lo veían como un nuevo Adriano Emperador.

Sus registros impresionan para un futbolista tan joven. En sus últimas cinco actuaciones suma cinco goles, algunos de ellos tan importantes como el que hizo en el Maracaná, en el clásico contra el Flamengo (1-1), que era entonces el líder del Brasileirão.

Su aportación ofensiva está siendo fundamental en el renacimiento del equipo cruzmaltino, que solo suma una derrota en los últimos nueve encuentros. Los cariocas han pasado de luchar por la permanencia a codearse con los equipos que optan a jugar la Copa Libertadores 2026, además de estar en las semifinales de la Copa do Brasil.

Presionan a Carlo Ancelotti

“Creo que, indiscutiblemente, Rayan es un jugador muy diferente. Lo considero, quizás, el delantero más completo del fútbol brasileño. Es un jugador que puede jugar por ambos lados del campo, puede actuar de 10 y puede jugar de 9 con la misma soltura”, destaca su entrenador en el Vasco, Fernando Diniz.

“Es un jugador grande, zurdo, rápido, joven; es un jugador que no necesita tomar distancia del balón para chutar y finaliza desde cualquier distancia a portería. Tiene mucha intimidad con el gol”, añade.

Diniz, que fue seleccionador brasileño en el segundo semestre de 2023, considera que Rayan lo tiene todo para estar en la Seleção, que dirige Carlo Ancelotti. “Un delantero completo como él merece ser observado con mucho cariño por la Seleção, porque es muy talentoso y tiene un potencial gigantesco”, ha apuntado.

Que Carletto debería dar una oportunidad a Rayan es una opinión cada vez más extendida. Sin embargo, su posición natural, arrancando por la derecha, está muy bien cubierta, donde hay un overbooking: con Estevão (ahora mismo el titular), Rodrygo, el propio Raphinha o Luiz Henrique.

Precisamente, que juegue en la zona que ocupa Lamine Yamal ha frenado cualquier movimiento del Barça, que ha decidido reforzar otras posiciones en el ataque, como la de extremo izquierdo, donde se ha incorporado el cedido Marcus Rashford.

El Vasco da Gama, que ha retenido con éxito a su joven estrella emergente, es consciente de que en las próximas ventanas de contratación —la de enero o, más probablemente, la del verano europeo de 2026— acabará perdiendo a su canterano. Son muchos los clubes europeos interesados en un futbolista con perfil para adaptarse a varios campeonatos europeos.